Lanzan artefacto explosivo contra la sede de RCN en Cali

Cali, Valle del Cauca

En la madrugada de este miércoles 11 de noviembre se registró un ataque con un artefacto explosivo contra la sede de RCN en Cali. Según información preliminar, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta el lugar y arrojaron el elemento, que cayó en la parte exterior de las instalaciones.

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El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del sector. De acuerdo con fuentes de la Policía, cuatro personas ya fueron individualizadas y son investigadas para establecer su posible participación en el ataque.

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Las autoridades no reportan personas lesionadas, pero si algunos daños menores a la infratructura de la sede.

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Este hecho se da en medio de las alertas por amenazas contra medios de comunicación en el país.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, rechazó el atentado y expresó su solidaridad con los periodistas y los medios de comunicación, señalando que, “La libertad de prensa es un pilar de la democracia y proteger a los medios de comunicación es proteger el derecho de todos los ciudadanos a estar informados. Rechazamos las amenazas contra los medios de comunicación en Colombia y, especialmente, el más reciente ataque con granada ocurrido en Cali. La violencia y la intimidación no pueden convertirse en herramientas para callar a quienes informan”.