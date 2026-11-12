Fonseca recibe un homenaje musical de jóvenes talentos en Las Vegas

La música de Fonseca fue protagonista en Las Vegas durante la semana del Latin Grammy. El cantante colombiano recibió un homenaje musical en la segunda edición del Emerging Talent Spotlight, un evento organizado por la Fundación Cultural Latin GRAMMY y presentado por Loud And Live, que reunió a becados y exalumnos de la institución.

La jornada estuvo dedicada a reconocer el talento de jóvenes músicos que hacen parte de los programas de formación de la Fundación. En esta ocasión, el encuentro tuvo como protagonista al intérprete de ‘Te mando flores’, quien compartió escenario con una nueva generación de artistas.

El homenaje comenzó con las interpretaciones de ‘Arroyito’ y ‘Entre mi vida y la tuya’. Posteriormente, Fonseca subió al escenario acompañado por una banda y coros conformados completamente por becados de la Fundación. Juntos interpretaron canciones como ‘Te mando flores’, ‘Eres mi sueño’, ‘Enamorarte mil veces’, ‘Vine a buscarte’ y ‘Toda la vida’.

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El encuentro permitió que los jóvenes músicos llevaran al escenario algunas de las canciones más reconocidas del artista colombiano, en una noche que destacó la importancia de abrir espacios y oportunidades para quienes comienzan su camino en la industria musical.

Fonseca, quien cuenta con más de dos décadas de trayectoria, también atraviesa un momento importante en su carrera. Su álbum ‘Antes que el tiempo se vaya’, su undécimo trabajo de estudio, está nominado al Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum Tropical Contemporáneo. Con esta candidatura, el cantante suma 32 nominaciones y nueve gramófonos a lo largo de su carrera.

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El disco aborda temas como el paso del tiempo, la familia y los recuerdos, y representa una de las producciones más personales del artista.

Además del homenaje, Fonseca se prepara para presentarse este jueves 12 de noviembre en la gala central de la 27.ª edición de los Latin Grammy, que tendrá lugar en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

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Así, el colombiano vive una semana especial en la que su trayectoria se conecta con las nuevas generaciones de músicos, en una celebración que destaca el legado, la formación y el futuro de la música latina.