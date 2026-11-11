Resultados UDEA 2027-1: Dónde encontrar la lista de admitidos de la Universidad de Antioquia

Como todas las instituciones universitarias, la Universidad de Antioquia ya inició su proceso de admisiones para el primer semestre del 2027 y que, apropósito, concluye este 11 de noviembre con la publicación de la lista de admitidos a sus programas de pregrado.

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De hecho, la institución universitaria ya publicó los resultados de los exámenes de admisión que, entre otras cosas, derivan en los aspirantes que fueron admitidos.

Por eso, en Caracol Radio le contamos cómo consultar si fue admitido en la UdeA.

Paso a paso para encontrar la lista de admitidos de la Universidad de Antioquia 2027 - 1

Pues bien, lo primero que debe hacer es ingresar al siguiente link: https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio

Una vez allí, de clic en el banner grande que aparece en el centro de la pantalla que dice ‘Consulta los resultados del examen de admisión"

Luego, le abrirá la página para que usted pueda consultar los resultados.

Ingrese su número de documento, y la plataforma directamente le arrojará si, tras los resultados, fue admitido o no.

¿Cuando inician las clases de la UdeA 2027 - 1?

Finalmente, la Universidad de Antioquia todavía no ha publicado el calendario académico para el primer semestre del 2027.

Sin embargo, recuerde que para cada facultad no es la misma fecha, pues hay inicios de clases diferentes dependiendo de las mismas.

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