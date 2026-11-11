Arcángel reúne a estrellas urbanas en Las Vegas durante la semana del Latin Grammy

La semana del Latin Grammy también se vive fuera de los escenarios. En Las Vegas, varias figuras de la música latina se reunieron en una cena exclusiva organizada por Hypebeast Latam, con Arcángel como anfitrión. El encuentro hizo parte de las actividades que rodean uno de los eventos más importantes de la industria musical y convocó a reconocidos talentos del género urbano.

Entre los artistas que estuvieron presentes se encuentran el colombiano Ryan Castro y la cantante Greeicy, quienes compartieron este espacio junto a otras personalidades de la escena musical. La reunión permitió que exponentes de diferentes estilos y generaciones coincidieran en una noche dedicada a la música, la cultura urbana y las conexiones dentro de la industria.

Arcángel, reconocido por su trayectoria en el reguetón y por su influencia en el desarrollo de la música urbana, fue el encargado de liderar esta experiencia exclusiva. El artista puertorriqueño continúa siendo una figura importante dentro del género, con una carrera que ha marcado a varias generaciones de seguidores.

Por su parte, Ryan Castro sigue consolidando su presencia internacional, llevando los sonidos urbanos colombianos a diferentes escenarios y encuentros de la industria. Greeicy, quien se ha destacado tanto en la música como en el entretenimiento, también hizo parte de esta reunión de talentos latinos en la ciudad estadounidense.

Este tipo de encuentros se han convertido en parte de la agenda que acompaña las grandes ceremonias musicales, pues reúnen a artistas, representantes y figuras de la industria en espacios donde se celebra la música y se fortalecen las relaciones entre sus protagonistas.

Las Vegas se convierte por estos días en punto de encuentro para músicos, productores y personalidades de la industria, en la antesala de la ceremonia de la 27.ª edición de los Latin Grammy, prevista para este 12 de noviembre. La ciudad recibe diferentes actividades y reuniones que reflejan el alcance internacional de la música latina y el momento que atraviesan sus artistas.

Créditos: Billboard