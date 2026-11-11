Súper Concierto de la Feria de Cali 2026: cuándo es, artistas y precio de palco para 10 personas

Este año, Cali celebra su 69ª edición de la Feria de Cali, siendo la feria más importante del año en Colombia, la feria es considerada de los mejores festivales musicales del continente americano, donde disfrutar del talento, la multiculturalidad y las tradiciones populares.

Se llevará a cabo entre el 25 y el 30 de diciembre de 2027. La programación comienza con el tradicional “Salsódromo”, que sustituye a la cabalgata como acto inaugural. En este acto miles de bailarines de las mejores escuelas de salsa desfilarán con coreografías alusivas a la salsa, a lo largo de cerca de kilómetro y medio de graderías.

Contará también con actividades como concursos de belleza, concursos de orquestas, donde se selecciona el tema musical de la feria, adicionalmente contará con su famosa Feria Taurina realizada en la Plaza Cañaveralejo, a partir del 26 de diciembre hasta los primeros días de enero.

Además durante estas fechas se realizará el “Carnaval de Cali Viejo”, que rendirá tributo a los personajes que marcaron el desarrollo de la ciudad de Cali. En los últimos años los poseedores de autos clásicos los exhiben en el tradicional Desfile del Autos Clásicos y Antiguos.

¿Qué artistas están confirmados para ‘El Súper Concierto’?

Este concierto será el próximo 27 de diciembre en el estadio Pascual Guerrero, donde ya hay varios artistas confirmados:

Oscar D’ León

Guayacán Orquesta

Tito Nieves

y más artistas están por revelar

¿Cuánto costará asistir a este concierto?

La boletería varían de precio según la localidad y la etapa de venta en Tuboleta.com

La venta de los boletos se divide en cuatro etapas en las que varían el precio de cada asiento o ubicación, según la fecha. La etapa I, que tiene las entradas más económicas, comenzó el 21 de octubre y esta vigente hasta el 7 de noviembre. La segunda etapa va desde el 8 de noviembre al 1 de diciembre, mientras que la tercera jornada va del 2 al 20 de diciembre. Por último, la etapa full de precios arranca el 21 de diciembre hasta agotar existencia.