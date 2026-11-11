Falso sacerdote fue capturado con arma, municiones y tusi en Rionegro, Antioquia

Rionegro, Antioquia

Un falso sacerdote fue capturado por la Policía Nacional en Rionegro, Oriente antioqueño, luego de que en un procedimiento de control, le encontraron un arma traumática, munición y ocho papeletas de tusi.

El hombre, identificado como Félix Antonio Mancilla Marulanda, abogado de profesión, fue requerido en medio de los controles preventivos de la estrategia Juntos por Antioquia. Al revisar su bolso, los policías hallaron una pistola traumática Zoraki M906-B, calibre 9 milímetros, con cuatro cartuchos.

Sin embargo, detrás de esta captura habría una historia de presuntas estafas. Según información conocida por las autoridades, el sujeto era objeto de seguimiento tras recibir reportes de que recorría diferentes ciudades del país haciéndose pasar por sacerdote para ganarse la confianza de sus víctimas.

Al parecer, una de sus modalidades consistía en hospedarse en hoteles y abandonar los establecimientos sin pagar las cuentas, denuncias que buscan ser esclarecidas en la investigación.

Mancilla Marulanda fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para adelantar el proceso judicial correspondiente.

Otros casos de falsos sacerdotes en Antioquia

Utilizar la figura de un sacerdote para delinquir no es una modalidad nueva en el departamento de Antioquia.

En septiembre de este año, se hizo polémico el caso de José Emmanuel Torres, un ciudadano venezolano que, vestido de sacerdote, bendecía vehículos y recibía limosnas en La Paralela de la avenida Regional, en Medellín.

A pesar de que el hombre se presentaba como ordenado, la Arquidiócesis de Medellín aclaró que no pertenecía a la jerarquía de la Iglesia católica.

Posteriormente, Torres fue sancionado por las autoridades de tránsito y terminó entre los 17 venezolanos expulsados del país durante operativos migratorios, al ser relacionado con presuntas actividades de estafa.