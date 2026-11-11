Enviaron a la cárcel a un hombre capturado en Quindío sindicado de reclutar menores para disidencias

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En el Quindío enviaron a la cárcel a un hombre sindicado de reclutar menores de edad para las disidencias de las Farc en el departamento del Meta.

Un hombre señalado de participar en el reclutamiento de un adolescente de 16 años y coordinar su traslado entre estructuras de las disidencias de las Farc fue asegurado en centro carcelario por petición de la Fiscalía General de la Nación.

Un fiscal de la Seccional Quindío imputó a Carlos Emilio Valencia Cuetia el delito de reclutamiento ilícito. El procesado no aceptó el cargo y, por decisión de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

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El joven, quien habría sido vinculado al grupo armado en Cauca, fue rescatado cuando era transportado hacia Meta. El procedimiento se cumplió el 31 de octubre en el sector La Paila, en la vía que comunica al municipio de La Tebaida, Quindío con el norte del Valle del Cauca durante la inspección a un bus de servicio público que cubría la ruta Santander de Quilichao, Cauca – Villavicencio, Meta.

En la verificación, el adolescente manifestó que no portaba documento de identificación, contó voluntariamente que fue vinculado a la organización criminal y señaló a Carlos Emilio Valencia Cuetia como el encargado de su desplazamiento.

Cortesía Fiscalía

De acuerdo con la investigación, esta persona habría organizado la logística del traslado y coordinado la entrega del menor de edad en el lugar de destino. El adolescente fue reclutado en julio de 2026 por integrantes del frente Dagoberto Ramos, en Santander de Quilichao.

Desde entonces, al parecer, recibió entrenamiento en técnicas de combate e instrucción en el manejo de armas. En su momento, los familiares del joven denunciaron que fue llevado en medio de engaños y aportaron información que permitió poner en marcha varias actividades de policía judicial para ubicarlo.

Luego de su rescate, quedó a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF para el restablecimiento de sus derechos.