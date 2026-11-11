Por fin fue desmontado el teleférico del municipio de Buenavista en el Quindío que nunca operó

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Armenia

Recordemos que la infraestructura ubicada en el parque El Tolrá permaneció abandonada durante casi 20 años convirtiéndose en un elefante blanco.

En su página web la firma SkyCable detallaron que el desmontaje completo se trató del proyecto más exigente del portafolio y explicaron que tras años fuera de servicio, las estaciones se encontraban en estado de abandono: equipos mecánicos y eléctricos vandalizados o sustraídos, y vegetación crecida alrededor de la infraestructura.

A propósito, el alcalde del municipio, Jhon Steban Aristizábal confirmó que el proceso se cumplió con éxito a través de la gestión de la secretaría de infraestructura departamental lo que permite no contar con un elefante blanco que impactaba negativamente a la localidad.

“Culminamos de la mejor manera a través de la secretaría de infraestructura logramos hacer una gestión importante, casi dos décadas esperando para quitar este elefante blanco a Buenavista. Hoy con orgullo les puedo contar que se hizo la tarea, gracias también al gobierno departamental. Hoy Buenavista ya no tiene elefantes blancos, recuperamos este y otros espacios más que estaban abandonados”, manifestó.

Reconoció que este espacio será transformado en un gran complejo turístico con el objetivo de fortalecer la dinámica económica y que los visitantes disfruten de un municipio con atractivos de paisajes y un café de calidad.

“Hoy Buenavista puede disfrutar de espacios funcionales y allí mismo estamos trabajando para un proyecto de un gran complejo turístico donde la familia quindiana, buenavisteña, podrá disfrutar pronto allí en este bello mirador del Quindío. Los empresarios y los hoteles están preparados, los restaurantes y la gente puede disfrutar de Buenavista, del mejor café y del mejor paisaje”, indicó.

Es de anotar que el presupuesto invertido en el proyecto del teleférico fue de 3.000 millones y el del desmonte cerca de 300 millones de pesos.