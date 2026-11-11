Discolmets implementará en Tunja un sistema de citas para reclamar medicamentos sin hacer filas

Los usuarios podrán radicar sus fórmulas médicas a través de la página web o del WhatsApp 3009134285, sin necesidad de recurrir a tramitadores ni hacer largas filas.

Tunja

A partir de diciembre comenzará a funcionar en Tunja Discolmets Express, una nueva modalidad de atención que busca reducir los tiempos de espera y evitar las largas filas que deben enfrentar los usuarios para reclamar sus medicamentos.

El servicio estará ubicado en el edificio Green Life, en el cuarto piso, diagonal al centro comercial Viva. La estrategia permitirá que los pacientes programen una cita para recoger sus tratamientos, una vez estén preparados.

Juan Diego Grancuellar, coordinador de Medios y Comunicaciones de Discolmets, explicó en entrevista con Caracol Radio que esta iniciativa busca “agilizar la atención y reducir las largas filas que se generan en los servicios”.

Según indicó, el propósito es que los usuarios tengan una estancia corta en las instalaciones y no deban esperar durante largos periodos para recibir sus medicamentos. “La persona radica su fórmula médica y, una vez que el medicamento está listo, puede gestionar una cita para recogerlo en un horario determinado”, explicó.

Uno de los aspectos destacados de esta modalidad es el tiempo de entrega, que estaría alrededor de los cinco minutos. Esto será posible porque los medicamentos estarán previamente organizados y preparados para su dispensación.

“La persona llega, informa que tiene una cita para reclamar sus medicamentos y entrega la documentación que siempre solicitamos, que es su cédula, su autorización y su recetario. Como el pedido ya estará listo, organizado y ubicado en la gaveta correspondiente, nuestro personal solamente tendrá que dispensarlo”, señaló.

Para acceder a Discolmets Express, los pacientes deberán realizar previamente la radicación virtual de sus fórmulas médicas a través de la página web www.discolmets.com.co o del canal de WhatsApp 3009134285.

En el caso de WhatsApp, los usuarios deberán escribir «Hola», autorizar el tratamiento de datos personales, ingresar su información y seleccionar la opción número cuatro, correspondiente a la radicación de fórmulas médicas para la entrega de medicamentos.

Posteriormente, deberán adjuntar la fórmula y completar los datos solicitados. El vocero aclaró que cada proceso permite radicar una sola fórmula médica, por lo que, si el paciente necesita tramitar varias, tendrá que hacerlo individualmente.

También hizo énfasis en la importancia de suministrar correctamente los datos personales y el correo electrónico registrado. “En el correo se hace el seguimiento de la trazabilidad del medicamento y se le informa también al usuario que ya puede pasar por su medicamento”, explicó.

Además, los pacientes deberán contar con un número telefónico con acceso a WhatsApp, debido a que por ese medio recibirán las notificaciones sobre el estado de su solicitud y podrán conocer cuándo están habilitados para programar la recogida.

El coordinador aclaró que la apertura de Discolmets Express no significa el cierre de los demás puntos de atención que funcionan en el departamento. “Los otros puntos también continúan en operación. Es decir, esto es una medida que va a aliviar la congestión”, aseguró.

La nueva modalidad también busca beneficiar especialmente a los adultos mayores, las mujeres embarazadas y las personas con discapacidad, quienes pueden enfrentar mayores dificultades durante las jornadas de espera.

“No solamente va a servir para aliviar las filas, sino también para las personas que están comprendidas en los adultos mayores, las personas en condición de embarazo o que tienen alguna discapacidad”, dijo.

Aunque inicialmente el servicio estará disponible en Tunja, la empresa contempla extenderlo posteriormente a otros puntos de la capital boyacense y del departamento. “Más adelante estamos implementándolo en más lugares de Tunja y del departamento. Les estaremos contando, pero actualmente solamente puedo confirmar en este momento Tunja”, precisó.