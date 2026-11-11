Aquitania limita hasta las 10:00 p. m. el horario de establecimientos nocturnos

La medida fue adoptada tras los hechos de orden público del 2 de noviembre, que dejaron un ciudadano fallecido en el municipio.

Aquitania

La Alcaldía de Aquitania decretó una restricción temporal al funcionamiento de establecimientos donde se venden o consumen bebidas alcohólicas. La medida establece como hora máxima de cierre las 10:00 de la noche y estará vigente desde este miércoles 11 hasta el domingo 15 de noviembre.

La decisión quedó establecida en el Decreto 052 del 10 de noviembre de 2026, luego de un Consejo de Seguridad realizado el pasado 6 de noviembre, en el que la Personería Municipal y la Policía Nacional solicitaron adoptar medidas para prevenir nuevas alteraciones del orden público, tras los hechos registrados el 2 de noviembre que dejaron un ciudadano fallecido.

La restricción cobija bares, discotecas, restaurantes-bar, billares, canchas de tejo, licoreras, tiendas, salones de eventos y demás establecimientos donde se comercialicen o consuman bebidas alcohólicas.

Los negocios cuya actividad principal no sea el expendio de licor podrán continuar funcionando en sus horarios habituales, pero deberán suspender la venta y el consumo de alcohol a partir de las 10:00 p. m. Durante este período tampoco se concederán permisos para ampliar horarios ni realizar eventos con consumo de bebidas alcohólicas.

La Policía Nacional, la Secretaría de Gobierno, la Inspección de Policía y la Comisaría de Familia estarán a cargo de los controles. Quienes incumplan la disposición podrán recibir sanciones conforme a la Ley 1801 de 2016.