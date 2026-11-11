Comerciantes advierten que más de 2.000 empleos están en riesgo por operativos en el Parque Lleras

Medellín

La transformación del Parque Lleras, uno de los principales corredores turísticos y de entretenimiento nocturno de Medellín, fue nuevamente tema de debate en el Concejo Distrital, en el que comerciantes, residentes, concejales y representantes de la administración analizaron los resultados de las intervenciones y su impacto en la economía del sector.

Aunque las autoridades destacan avances en seguridad y recuperación del espacio público, algunos concejales y empresarios cuestionaron las restricciones impuestas a los establecimientos comerciales y advirtieron que las medidas podrían afectar la permanencia de negocios tradicionales y miles de puestos de trabajo.

Uno de los principales cuestionamientos fue presentado por el concejal Andrés Felipe Rodríguez, quien aseguró que las intervenciones institucionales han puesto en riesgo más de 2.000 empleos directos y señaló una disminución del 27,6 % en el gasto con tarjeta en El Poblado, equivalente a más de 53.000 millones de pesos entre 2024 y 2026.

“En el Parque Lleras quebraron los comerciantes, que no es solamente un problema menor, sino que es un problema que ya se ve reflejado en todo el sector comercio, sobre todo en el gastronómico en todo el país. Pero evidentemente nosotros acá en Medellín tenemos un problema”, señaló el concejal.

Ante esta situación, propuso la creación de una mesa técnica con empresarios para diseñar un Plan Maestro de recuperación con metas e indicadores para 2027.

Durante el debate, representantes de la comunidad expresaron preocupación por el aumento de los arrendamientos, el desplazamiento de negocios tradicionales y la inseguridad que se presenta en algunos inmuebles desocupados.

Alcaldía de Medellín reporta 256 capturas en El Lleras

Frente a las críticas, el secretario de Seguridad y Convivencia encargado, Sebastián Acosta, presentó un balance de las intervenciones realizadas en el Parque Lleras, Provenza y el Parque de El Poblado.

Según el balance entregado por la Administración Distrital, las acciones de seguridad han dejado los siguientes resultados:

Más de 58.000 personas registradas.

256 capturas.

869 restablecimientos de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Más de 7.000 comparendos.

970 cambuches desmontados.

Una reducción del 77 % en los hurtos a establecimientos comerciales frente a 2024.

“Se han logrado desarticular estructuras criminales que se dedicaban a distintos delitos en la zona. Se logró desarticular una banda que se dedicaba al hurto con sustancias como las escopolaminas. Se logró la captura de alias El Mexicano, que era dueño de muchos de esos locales que hoy usted menciona que están vacíos”, indicó Acosta.

En materia turística, el secretario de Turismo y Entretenimiento encargado, la administración distrital busca consolidar al Parque Lleras como un destino de entretenimiento nocturno responsable, con una oferta comercial diversificada y mejores condiciones de convivencia.

De acuerdo con el Sistema de Inteligencia Turística, el sector registra un promedio de 5.200 visitas diarias, cifra que puede alcanzar las 10.400 durante los fines de semana. Además, el 50,9 % de los visitantes son extranjeros, lo que evidencia la importancia de este corredor para la actividad turística internacional de Medellín.

Durante la sesión, se coincidió en que el principal desafío para Medellín será recuperar la seguridad y la vocación turística del Parque Lleras sin debilitar su actividad comercial ni desplazar a los empresarios tradicionales que durante años han contribuido al desarrollo económico de este reconocido sector de El Poblado.