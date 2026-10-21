Más de 430 capturas en casi tres años de intervenciones policiales en el Parque Lleras

Medellín

La Policía Nacional reportó los resultados de la ofensiva implementada entre 2024 y octubre de 2026 en el Parque Lleras y el sector de El Poblado, en Medellín. Las intervenciones dejan un saldo de más de 430 capturas, la aprehensión de 38 adolescentes y afectaciones patrimoniales superiores a $10.500 millones.

Entre los detenidos figuran cinco ciudadanos extranjeros acusados de delitos sexuales. Durante las operaciones se incautaron 8,5 kilogramos de estupefacientes y se aplicaron 8.929 medidas correctivas, 78 suspensiones temporales de comercios y 524 traslados al Centro de Traslado por Protección.

Golpe a estructuras criminales e investigaciones judiciales

El trabajo coordinado con la Fiscalía General de la Nación permitió la desarticulación de bandas como ‘The Ghetto’ y ‘Los Calvos’, dedicadas al hurto y la extorsión contra nacionales y extranjeros. Asimismo, se impactaron redes dedicadas a la trata de personas y el tráfico de estupefacientes.

Dentro de los procesos de extinción de dominio, las autoridades afectaron bienes vinculados a alias ‘El Mexicano’, avaluados en más de 10.500 millones de pesos. Estas acciones judiciales buscan desmantelar las economías ilícitas que operan en las inmediaciones de este sector turístico.

Estrategia de prevención y control permanente

Especialidades como el Grupo de Turismo e Infancia y Adolescencia mantienen dispositivos de vigilancia, verificación de antecedentes y controles a establecimientos. Las acciones priorizan la protección de menores de edad, la prevención de la explotación sexual y el resguardo de la actividad económica local.

La Policía Nacional ratificó que mantendrá la presencia institucional en la zona para evitar que el crimen organizado instrumentalice los espacios turísticos. La estrategia busca garantizar la seguridad y la convivencia de residentes, comerciantes y visitantes en Medellín.