Colombia ya no tendría embajador ante la Santa Sede: esta sería la razón

Colombia ya no tendría embajador ante la Santa Sede. Fotos: Getty Images.

En el marco de los varios movimientos diplomáticos que tendría Colombia, y que reveló 6AM W de Caracol Radio este 11 de noviembre, este medio también conoció que el país ya no tendría embajador ante la Santa Sede, es decir, ante el Vaticano.

La razón

Lo anterior, según se supo, porque desde el Gobierno Nacional, bajo el plan de adelgazar su representación diplomática en el mundo, planearía fusionar las embajadas ante el Vaticano, la FAO y Roma, en una sola.

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Es decir, en Roma sólo quedaría una embajada para representar a Colombia ante el Gobierno de Italia, la FAO y la Santa Sede, reduciendo la representación de dos oficinas, en una sola.

Cabe recordar que, actualmente, en la embajada del país en el Vaticano hay cinco personas, tres diplomáticos y dos administrativos, contando al embajador.

¿Qué dice la Cancillería?

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró que estas reducciones no buscan “atentar contra las relaciones de los otros países” y, además, que “tampoco se debe ver como un ejercicio de adelgazamiento de los costos que tiene la diplomacia”.

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