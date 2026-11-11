Camacol Magdalena pide iniciar tres obras para mejorar el servicio de agua en Santa Marta

Santa Marta

Camacol Magdalena hizo un llamado al Gobierno Nacional y a la Administración Distrital para que las obras que pueden mejorar las condiciones actuales del servicio de agua potable en la ciudad, comiencen a avanzar de manera simultánea, sin esperar a que se concreten los proyectos a largo plazo.

A través de una comunicación dirigida al ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán Martínez, y al alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, el gremio propuso priorizar tres intervenciones que considera importantes para recuperar capacidad de abastecimiento y atender necesidades de saneamiento en la ciudad:

Optimizar la planta de tratamiento El Roble.

El gremio propone intervenir las tuberías que llevan el agua hasta la planta y las que permiten distribuirla, para aprovechar mejor su capacidad instalada y recuperar caudales que puedan incorporarse al sistema de abastecimiento de Santa Marta.

Recuperar pozos y evaluar nuevas fuentes de agua.

La propuesta contempla rehabilitar los pozos existentes que tengan condiciones para operar nuevamente y estudiar la posibilidad de aprovechar otras fuentes subterráneas, siempre garantizando la protección ambiental de los acuíferos.

Agilizar las obras de alcantarillado de Salguero.

En este caso, el gremio señala que el Distrito ya cuenta con estudios en fase 3, por lo que considera importante avanzar en las decisiones pendientes, asegurar los recursos y establecer un cronograma para comenzar las obras.

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Según la entidad, resolver las dificultades de acueducto y alcantarillado no solo significa mejorar el servicio para los hogares. También representa una condición para que Santa Marta pueda desarrollar nuevos proyectos de vivienda, atraer inversión y generar oportunidades de empleo.

Las viviendas que actualmente están en construcción en la ciudad representan más de 48.152 empleos, cerca de 20.587 de ellos directos. Esta actividad equivale aproximadamente al 10 % de las personas ocupadas en Santa Marta.