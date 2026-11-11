Más de 40 sectores de Santa Marta tendrán cortes de luz este miércoles: estos son los horarios

Este miércoles 11 de noviembre, habrá interrupciones en el servicio debido a trabajos de mantenimiento preventivo. Foto: AIRE

Santa Marta tendrá interrupciones programadas en el servicio de energía este miércoles 11 de noviembre, debido a trabajos de mantenimiento preventivo que ISA ENERGÍA realizará en la subestación Santa Marta, en coordinación con Air-e.

Las actividades buscan mejorar las condiciones de funcionamiento de esta infraestructura y reducir el riesgo de posibles fallas en el sistema de transmisión eléctrica.

De acuerdo con la programación, las suspensiones se cumplirán en tres franjas horarias y alcanzarán a sectores residenciales, comerciales e industriales de la ciudad.

Los horarios y sectores

Entre las 2:00 a. m. y las 5:00 a. m., estarán sin servicio los centros comerciales Buenavista, Homecenter y Ocean Mall, además de Bolivariana, Nueva Colombia, La Esmeralda, María Cecilia, Villa Mercedes, Santa Cecilia, San Pedro Alejandrino, Los Laureles y Santa Ana.

De 5:00 a. m. a 5:00 p. m., la interrupción comprenderá Las Acacias, Altos de Simón Bolívar, Ciudadela 29 de Julio, San José, El Pando, Colinas del Pando, San José del Pando, La Lucha, 1 de Mayo, Murallas del Pando, Las Colinas, Las Américas, La Victoria, Misael Pastrana, Villa Margot, Martinete, Villa del Carmen, Cañaveral, Villa del Mar, El Parque, Villa Lucy, 20 de Enero, Brisas del Caribe, Villa Trinidad, El Piñón, Los Faroles, Villa Marbella, Villa Universitaria, Villa Marina, Villa Rosalía, Mayor y El Trébol.

También se verán afectados los sectores comprendidos entre las calles 30 y 33, desde la carrera 5 hasta la carrera 8, en Manzanares; y entre las calles 30 y 39, desde la carrera 12 hasta la carrera 17, en María Eugenia.

Por su parte, la Zona Franca Industrial de Santa Marta y sectores y fincas cercanas a Las Acacias, Tairona, Altos de Simón Bolívar y San Miguel tendrán interrupciones entre las 5:00 y las 6:00 a. m., y nuevamente entre las 4:00 y las 5:00 p. m.

ISA ENERGÍA pidió comprensión a los usuarios durante la ejecución de las maniobras y señaló que estas labores son necesarias para fortalecer la confiabilidad de la infraestructura eléctrica.