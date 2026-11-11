Alejandro Toro cita a MinVivienda a control político por no asignación de subsidios tras terremoto

El Ministerio de Vivienda reconoció que, a la fecha, no ha asignado ningún subsidio de vivienda para las familias damnificadas tras el terremoto del 10 de agosto.

Así lo confirmó la cartera en una respuesta a un derecho de petición enviado al representante a la Cámara Alejandro Toro, del Pacto Histórico: “No se han asignado subsidios familiares de vivienda (…) debido a que las alternativas de atención se encuentran en etapa de estructuración”.

En el documento, de 16 páginas, fechado el 10 de noviembre, el Ministerio explicó que aún deben establecerse las condiciones técnicas, jurídicas, financieras, operativas y territoriales para determinar la viabilidad de los proyectos de reconstrucción.

Luego de que se conociera ese documento, el congresista anunció que citó al ministro de Vivienda a un debate de control político en la Comisión Sexta de la Cámara.

“Qué descaro, el Ministerio de Vivienda tuvo que aceptar que no ha entregado ni un solo subsidio de vivienda a los damnificados del terremoto. Enviamos un derecho de petición y esto nos contestaron sin ninguna vergüenza”, dijo Toro.

El Ministerio también aclaró que los indicadores de resultado e impacto del proceso de reconstrucción no son de su competencia, sino que corresponden al Consejo Directivo del Fondo Milagro.