“El gerente no da la cara porque no ha puesto un tornillo”: Santiago Osorio sobre el Fondo Milagro

Este miércoles, 11 de noviembre, en 6AM W, de Caracol Radio, el representate a la Cámara, Santiago Osorio, criticó el manejo del Fondo Milagro, creado para atender la emergencia tras el terremoto.

Esto, luego de que el gerente cancelara su participación en el debate de control político al que lo citó la Comisión Bicameral para la Atención del Terremoto.

El congresista aseguró que el gerente de la entidad, Jaime Uribe, canceló por segunda vez su asistencia, y tras tres meses de la tragedia, el Gobierno no ha ejecutado obras reales para los más de 776.000 damnificados

“El gerente del Fondo Milagro representa perfectamente los primeros 100 días del presidente Abelardo de la Espriella. Es un gerente que es opaco, ineficiente, oscuro, pero sobre todo un gobierno absolutamente mentiroso que ha traicionado la confianza no solo de un sector de los colombianos, porque esta tragedia no solo le pasó a la gente que votó por él o no votó, esto traiciona la confianza de todos los colombianos”, dijo Osorio.

Ahora, aunque Uribe no se presentó en el Capitolio, sí envió un documento asegurando que el Consejo Directivo aprobó un presupuesto de $624.656 millones para el Programa de Intervenciones Urgentes y Prioritarias. Y únicamente se han comprometido $7.440 millones, destinadas a demoliciones e interventorías en Pereira y Cali.

Agregó Osorio: “Ese gerente no ha puesto un tornillo, no ha puesto una pared en las zonas más afectadas, se dedicaron fue a pasear. Yo contabilicé ocho fotos del vicepresidente con la Catedral de Manizales y esta es la hora en la que ni siquiera va al Congreso”.

Escuche la entrevista completa aquí:

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