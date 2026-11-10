Perdió a su madre y su apartamento en el terremoto en Cali: tres meses después lucha por recuperarse

Tres meses después del terremoto que sacudió a Cali el pasado 10 de agosto, Constanza Bahamón Cedie que perdió a su madre y su apartamento continúa luchando por recuperarse de las graves heridas que sufrió durante la emergencia. Sobrevivió a tres paros cardiorrespiratorios, permaneció hospitalizada durante mes y medio y hoy enfrenta un largo proceso de rehabilitación para volver a caminar.

La tragedia ocurrió en las Torres de Tequendama, donde vivía junto a su madre, Luz Dalila Cedie, de 69 años. Cuando comenzó el terremoto, ambas intentaron abandonar el edificio, pero mientras evacuaban, las paredes de dos apartamentos se desplomaron sobre ellas. Su madre murió y ella quedó gravemente herida.

“Solamente recuerdo estar bajando a mi mamita, que ya me dijo que yo saliera porque sentía que estaba temblando muy duro. Yo le dije que yo no me iba sin ella. Pero bueno, ella fue la que se fue sin mí”, relató la sobreviviente.

La mujer sufrió fracturas en el rostro, un trauma craneoencefálico y lesiones en la columna que requirieron una intervención quirúrgica. También presentó complicaciones pulmonares, una infección en la sangre y tres paros cardiorrespiratorios. Asegura que no recuerda lo ocurrido durante el terremoto ni los diez días posteriores.

Aunque salió del hospital hace aproximadamente dos semanas, su recuperación apenas comienza. Todavía tiene dificultades para caminar, necesita ayuda para realizar actividades básicas y mantiene una herida abierta en la espalda que requiere curaciones permanentes.

“Siempre he sido una mujer independiente, una mujer productiva. Es muy difícil de asimilar”, expresó.

Una nueva lucha por recibir atención médica





A las secuelas físicas y emocionales se sumaron las dificultades para acceder a los tratamientos. Según denunció, después de recibir el alta médica, su EPS suspendió el servicio de atención domiciliaria que necesitaba para continuar con las terapias y curaciones.

La situación la obligó a presentar acciones de tutela, una de las cuales fue fallada a su favor. Posteriormente, comenzaron a restablecerse algunos servicios, aunque todavía espera soluciones para garantizar la continuidad de sus tratamientos y el seguimiento con especialistas.

“Es agotador estar haciendo este tipo de procesos. Mi organismo está muy débil”, manifestó.

Actualmente permanece en una vivienda del barrio El Ingenio, mientras su apartamento, ubicado en un edificio que continúa desocupado por los daños del terremoto, sigue sin una solución definitiva.

El recuerdo de su madre, su mayor motivación

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Antes del terremoto, Constanza trabajaba desde casa como administradora de una empresa estadounidense. Compartía su vida con su madre, a quien recuerda como una mujer fuerte, dedicada a su familia y siempre pendiente de los demás.

“Ella era mi mejor amiga, mi compañera”, expresó entre lágrimas al recordar a la mujer que intentó salvar aquel 10 de agosto.

Su deseo ahora es recuperar la movilidad y volver a tener la independencia que perdió tras la tragedia.

“Le pido a Dios que pase rápido este tiempo en el que tengo que mejorarme para volver a ser la mujer fuerte, la mujer activa, la mujer productiva que ella me enseñó a ser y seguir honrándola”.

Tres meses después del terremoto, la mujer continúa en rehabilitación, a la espera de que se garantice su atención médica y de conocer qué ocurrirá con el apartamento que perdió durante la emergencia.