Puerto Boyacá anuncia inversiones en educación y reactivación petrolera tras visita presidencial

Puerto Boyacá

La visita del presidente Abelardo de la Espriella a Boyacá dejó importantes anuncios para Puerto Boyacá. El alcalde Jhon Feiber Urrea destacó los compromisos alcanzados durante el encuentro con el mandatario nacional, especialmente en materia de seguridad, educación y reactivación económica.

En el Consejo de Seguridad, el mandatario municipal expuso las necesidades de Puerto Boyacá y solicitó fortalecer el pie de fuerza, evaluar la posibilidad de que el municipio vuelva a pertenecer a los distritos de Policía de Boyacá y avanzar en la construcción de una nueva estación de Policía, para la cual la administración local aportaría el terreno.

“Se hicieron unos compromisos para fortalecer todo el tema Policía en Puerto Boyacá, la posibilidad de que Puerto Boyacá vuelva a pertenecer a Boyacá en el tema de distritos de policía y se habló de la posibilidad de construcción de la estación de policía, nosotros ponemos el terreno”, indicó el mandatario.

Otro de los anuncios destacados fue la destinación de cerca de $20.000 millones para fortalecer la educación superior, además de la reactivación de procesos de exploración y explotación de hidrocarburos, una actividad fundamental para la economía del municipio.

Urrea explicó que la suspensión de licencias durante los últimos años representó una disminución cercana a los $50.000 millones en regalías para Puerto Boyacá, por lo que la reactivación petrolera representa una expectativa de recuperación económica y generación de empleo.

“Con este nuevo gobierno se vive la reactivación. Yo creo que, en dos, tres años la economía del municipio vuelve a estar normal, por ahora está muy afectada por eso. Pero la noticia es que vienen nuevas exploraciones de pozos y eso es una buena noticia para Puerto Boyacá”, agregó Urrea.

El alcalde también insistió en la importancia de avanzar en la Transversal de Occidente, proyecto que permitiría conectar a Puerto Boyacá con Otanche, Chiquinquirá y el centro del departamento, reduciendo los tiempos de desplazamiento hacia Tunja.

“Es muy importante esa transversal del occidente, para nosotros algún día Boyacá se conecte, se desembote y ya sea el Magdalena Medio y así decir que estamos cerca de Boyacá, mientras tanto seguiremos siendo un municipio que parece más antioqueño, santandereano, caldense que boyacense”, señaló.

Finalmente, el mandatario afirmó que espera reunirse con la gerencia de Regiones del Gobierno nacional para concretar los proyectos y definir las inversiones específicas para Puerto Boyacá.