Alerta por heladas en 50 municipios de Boyacá. Tunja y Belén se han registrado temperaturas de 3°C

Boyacá

El Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam publicó una alerta para los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander, Nariño, Cauca y Santander por la probabilidad de descensos de la temperatura del aire en horas de la madrugada.

En Boyacá son 50 los municipios incluidos en esta alerta entre ellos Tunja, Sogamoso, Duitama, Paipa, Villa de Leyva, Samacá, Aquitania, Arcabuco, Belén, Betéitiva, Busbanzá, Caldas, Cerinza, Chiquinquirá, Chivatá, Ciénega, Cómbita, Corrales, Cucaita, Cuítiva, Chíquiza, Firavitoba, Floresta, Gámeza, Iza, Mongua, Monguí, Motavita, Nobsa, Oicatá, Paz de Río, Pesca, Ráquira, Saboyá, San Miguel de Sema, Santa Rosa de Viterbo, Siachoque, Socha, , Sora, Sotaquirá, Soracá, Tasco, Tibasosa, Toca, Tópaga, Tota, Tuta, Tutazá, Ventaquemada y Viracachá.

El secretario de Agricultura de Boyacá, ingeniero Andrés Leonardo Becerra aseguró que de acuerdo con información del Ideam y la Mesa Técnica Agroclimática para esta semana si bien se esperan algunas lluvias aisladas en sectores y provincias del departamento, hizo una advertencia por la llegada de las heladas y recomendaciones para los agricultores.

“Podríamos tener afectaciones por estas bajas temperaturas en los sistemas agrícolas, especialmente de hortalizas, tubérculos, flores, frutales en estas zonas, por tanto, recomendamos tomar las medidas necesarias para proteger los sistemas agrícolas, especialmente ante las bajas temperaturas, pero también ante los periodos de sequía que se puedan presentar esta semana y en el transcurso de mes”.

Reiteró los efectos del Fenómeno de El Niño en el departamento.

“Aunque hay lluvias en algunos sectores todo indica a que van a descender considerablemente los próximos días, por tanto, invitamos a adecuar los reservorios, a tener activadas las cosechas de agua, poder realizar la fertilización y los manejos de plagas enfermedades de manera anticipada con el fin de poder prevenir posibles afectaciones tanto por el periodo de sequía, por las bajas temperaturas, y pues todo lo que conlleva el manejo agronómico de los cultivos y los sistemas agrícolas, especialmente en praderas y pasturas lo que podría afectar también la producción lechera”.

El secretario de Agricultura, Andrés Leonardo Becerra invitó a los agricultores a seguir las recomendaciones de la estrategia Prevenir, Proteger y Actuar, así como las orientaciones y lineamientos que han entregado a los municipios, Consejos Municipales de Desarrollo Rural y asociaciones y agremiaciones conformadas en el departamento de Boyacá.