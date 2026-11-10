Mujer fue asesinada a puñaladas por su pareja, quien luego se quitó la vida en Plato, Magdalena

Una tragedia se registró durante la noche del lunes 9 de noviembre en el municipio de Plato, Magdalena, donde una mujer perdió la vida tras ser atacada con un arma cortopunzante, presuntamente por su compañero sentimental, quien posteriormente también falleció.

La víctima fue identificada como Jecksimar del Carmen Salazar Reyes, de nacionalidad venezolana. Los hechos ocurrieron en el sector de invasión Villa Sara, donde, de acuerdo con la información preliminar, se habría presentado una discusión entre la pareja.

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En medio del altercado, el hombre, identificado como Daniel Pellufo, habría golpeado a la mujer y posteriormente la atacó con un cuchillo, causándole heridas que le provocaron la muerte en el lugar.

Tras agredir a su compañera sentimental, Pellufo habría atentado contra su propia vida. Posteriormente, fue auxiliado y trasladado al Hospital Fray Luis de León, donde ingresó sin signos vitales, según los primeros reportes.

Las circunstancias de esta doble muerte son materia de investigación por parte de las autoridades, que deberán establecer cómo se desencadenaron los hechos y esclarecer lo ocurrido.

El caso ha causado consternación entre los habitantes de Plato y vuelve a poner de manifiesto la gravedad de la violencia contra las mujeres.