Parlamento Europeo inquieto por retroceso en derechos de mujeres y LGBTI en Colombia / Christian Dauphin

Ante lo que señalan como una ofensiva contra los derechos de las mujeres y de la población LGBTIQ+ en Colombia, desde el Parlamento Europeo elevaron a la Comisión Europea una serie de preguntas para establecer qué estrategias va a emprender ese bloque regional para garantizar la salvaguarda de estas poblaciones impactadas por la llamada “guerra cultural” que promueve el gobierno de Abelardo de la Espriella.

Según el documento publicado por el Parlamento Europeo bajo el título ‘Riesgos de retrocesos en los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+ en Colombia’, un grupo de parlamentarios liderado por la diputada italiana Cristina Guarda, existe una preocupación legítima por “el anuncio de una revisión de los contenidos educativos centrada en la llamada «ideología de género», la supresión de proyectos que apoyan actividades productivas para personas LGBTIQ+ y una reducción drástica del presupuesto destinado a la salud y los derechos sexuales y reproductivos” en Colombia.

La Comisión Europea tendrá que responder a las siguientes preguntas:

¿Cómo tiene previsto interactuar con Colombia para promover el respeto a sus valores en lo que respecta a los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+? ¿Está considerando la Delegación de la UE establecer un mecanismo de consulta periódica con la sociedad civil para evaluar la situación y conocer sus recomendaciones? ¿Qué indicadores y mecanismos de seguimiento utilizará para evaluar los avances o retrocesos y mantener informado al Parlamento Europeo?