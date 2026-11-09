Europa pone el foco en la seguridad marítima tras ataques frente a Rumanía y Bulgaria

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este lunes 10 millones de euros adicionales para reforzar las operaciones de búsqueda y rescate en el mar Negro, tras los ataques con drones contra buques mercantes frente a las costas de Rumanía y Bulgaria.

Durante una visita a Bucarest, donde se reunió con el presidente rumano, Nicușor Dan, la funcionaria expresó el respaldo de la Unión Europea a Rumanía y advirtió que la región enfrenta mayores riesgos para su seguridad. Desde principios de octubre, cerca de 30 marineros han muerto o desaparecido en una decena de ataques contra cargueros.

Von der Leyen también anticipó un nuevo apoyo europeo para Rumanía y Bulgaria en materia de seguridad y resiliencia, aunque no detalló los recursos ni los mecanismos que contempla. Por su parte, Dan denunció que su país también ha sido blanco de actos de sabotaje, ciberataques y campañas de desinformación, acciones que atribuyó a una estrategia de guerra híbrida de Rusia.

Ante este panorama, la presidenta de la Comisión Europea pidió restablecer y mantener la libertad de navegación en el mar Negro, una ruta estratégica para el comercio y el transporte de productos agrícolas. También reiteró su respaldo a un armisticio que proteja las infraestructuras alimentarias y energéticas de Ucrania.

La agenda de Von der Leyen continuará este martes en Bulgaria, donde se reunirá con el primer ministro Rumen Radev para abordar la seguridad en la región