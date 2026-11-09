Europa pone el foco en la seguridad marítima tras ataques frente a Rumanía y Bulgaria
Ursula von der Leyen anunció 10 millones de euros para operaciones de búsqueda y rescate y alertó sobre el aumento de las amenazas en la región.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este lunes 10 millones de euros adicionales para reforzar las operaciones de búsqueda y rescate en el mar Negro, tras los ataques con drones contra buques mercantes frente a las costas de Rumanía y Bulgaria.
Durante una visita a Bucarest, donde se reunió con el presidente rumano, Nicușor Dan, la funcionaria expresó el respaldo de la Unión Europea a Rumanía y advirtió que la región enfrenta mayores riesgos para su seguridad. Desde principios de octubre, cerca de 30 marineros han muerto o desaparecido en una decena de ataques contra cargueros.
Von der Leyen también anticipó un nuevo apoyo europeo para Rumanía y Bulgaria en materia de seguridad y resiliencia, aunque no detalló los recursos ni los mecanismos que contempla. Por su parte, Dan denunció que su país también ha sido blanco de actos de sabotaje, ciberataques y campañas de desinformación, acciones que atribuyó a una estrategia de guerra híbrida de Rusia.
Ante este panorama, la presidenta de la Comisión Europea pidió restablecer y mantener la libertad de navegación en el mar Negro, una ruta estratégica para el comercio y el transporte de productos agrícolas. También reiteró su respaldo a un armisticio que proteja las infraestructuras alimentarias y energéticas de Ucrania.
La agenda de Von der Leyen continuará este martes en Bulgaria, donde se reunirá con el primer ministro Rumen Radev para abordar la seguridad en la región