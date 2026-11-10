Hospital de Ariguaní recibió ambulancia y equipos de laboratorio tras inversión de $1.032 millones

El hospital de Ariguaní recibió nuevos equipos médicos, una ambulancia y mejoras en su infraestructura. Foto: Gobernación del Magdalena

El Hospital Alejandro Maestre Sierra de Ariguaní, Magdalena, recibió una nueva ambulancia, equipos automatizados para su laboratorio clínico y mejoras en su infraestructura, como parte de una inversión de $1.032 millones presentada por la Gobernación.

Los recursos buscan fortalecer la atención médica en el municipio y beneficiar a 26.657 usuarios del régimen subsidiado, con mejores condiciones para el diagnóstico, el traslado de pacientes y la prestación de los servicios hospitalarios.

Uno de los principales componentes fue la adquisición de una ambulancia, con una inversión de $323 millones de recursos nacionales. El vehículo permitirá ampliar la capacidad de transporte asistencial y atender emergencias.

Modernizan el laboratorio clínico

Otros $300 millones fueron destinados a equipos automatizados para realizar pruebas de sangre, orina y química sanguínea. Con esta tecnología, el laboratorio podrá procesar hasta 60 muestras por hora.

La dotación también incluye equipos para medir y pesar a los bebés, herramientas que facilitarán la identificación temprana de posibles casos de desnutrición infantil.

Mejoras en infraestructura y bioseguridad

La inversión restante, de $409 millones, se destinó al mantenimiento de cubiertas, pintura, remodelación de pisos y cielos rasos, además de adecuaciones para el manejo de residuos hospitalarios.

Uno de los cambios es la construcción de una central de esterilización, un servicio con el que no contaba el hospital y que permitirá fortalecer las medidas de prevención de infecciones.

Según la Gobernación, del total invertido, $709 millones corresponden a recursos propios del hospital y $323 millones a aportes de la Nación.