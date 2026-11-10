Habitantes de La Playa denuncian acumulación de aguas lluvias y proliferación de mosquitos
Residentes del sector piden acompañamiento de las autoridades para encontrar una solución definitiva.
Los residentes de la urbanización La Playa, específicamente de la primera entrada, denunciaron el estancamiento de aguas lluvias en la zona de parqueaderos, una situación que, según aseguran, está generando preocupación por la proliferación de mosquitos y las posibles afectaciones a la salud de las familias residentes.
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En diálogo con Caracol Radio, Diana Palmas, habitante del sector, manifestó que el problema se agrava durante la temporada de lluvias y que la acumulación de agua ha deteriorado las condiciones de vida de la comunidad.
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“Esto está generando preocupación y afectaciones de salud por la proliferación de mosquitos, que sabemos que hay en esta época de lluvia y en la ciudad en grandes cantidades, pero aquí está multiplicado la angustia de las familias, el tema de salud cada día más agravado”, precisó Palma.
La residente aseguró que esta problemática lleva más de 30 años presentándose en la zona y pidió el acompañamiento de las autoridades para encontrar una solución definitiva.
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“Agradezco en medida de sus posibilidades que se pueda atender esta solicitud porque esta situación tiene más de 30 años presentándose en la zona en la que vivimos”, concluyó la mujer.
Jesús Uribe
Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....