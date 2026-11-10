Establecen acciones para fortalecer seguridad en el comercio de Barranquilla

Las directivas del Comité intergremial Unidos por el Atlántico se reunieron con la policía metropolitana de Barranquilla y la Oficina de Seguridad de la Alcaldía de Barranquilla para fortalecer la seguridad del comercio

En el encuentro se establecieron ciertos compromisos con el fin de fortalecer la seguridad del comercio, reducir los índices de extorsión y el hurto en todas sus modalidades, en la época de decembrina y de fin de año en Barranquilla y su área metropolitana.

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Zandra López, directora del comité intergremial unidos por el Atlántico manifestó que:

“Es muy importante la denuncia. Invitó a todos que diéramos esas recomendaciones, que las autoridades requieren que aumenten las denuncias, ya que las denuncias son las que constituyen la herramienta fundamental para activar todos los procesos de investigación, recopilar información identificar a los responsables y posterior las capturas correspondientes.”

La dirigente gremial enfatizó que es importante contar con el apoyo de la ciudadanía en lo que tiene que ver con las denuncias de algún hecho delictivo.