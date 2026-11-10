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10 nov 2026 Actualizado 14:42

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Gobernación del Magdalena rechaza homicidio ocurrido en el municipio de Plato

Desde la administración se adelanta seguimiento correspondiente, con especial atención a la protección integral de un menor de edad y la garantía de sus derechos.

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La Gobernación del Magdalena expresó su rechazo luego del homicidio de Jecksimar del Carmen Salazar Reyes, ocurrido en el municipio de Plato, y manifestó su solidaridad con los familiares y seres queridos de la víctima.

A través de un pronunciamiento, la Administración Departamental informó que desde el primer momento ha brindado acompañamiento institucional y que, por medio de la Secretaría de la Mujer, adelanta el seguimiento correspondiente, con especial atención a la protección integral de un menor de edad y la garantía de sus derechos.

Es de recordar que, el hecho se registró durante la noche del lunes 9 de noviembre en el municipio de Plato, Magdalena, donde una mujer perdió la vida tras ser atacada con un arma cortopunzante, presuntamente por su compañero sentimental, quien posteriormente también falleció.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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