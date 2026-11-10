Incautan 1.100 toneladas de químico que puede usarse para fabricar explosivos en Santa Marta

Un importante resultado contra el contrabando reportó la Policía Nacional en Santa Marta, donde fueron incautadas 1.100 toneladas de nitrato de amonio 31-3-3 a granel, una sustancia química de procedencia extranjera que requiere controles especiales por sus posibles usos en la fabricación de explosivos.

El procedimiento fue adelantado por la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), durante una diligencia de registro y allanamiento, luego de labores investigativas y de perfilación que permitieron identificar la mercancía.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, el nitrato de amonio puede utilizarse como materia prima para elaborar ANFO, un compuesto empleado por estructuras criminales en la fabricación de artefactos explosivos improvisados.

Investigación y controles

La Policía indicó que este resultado busca prevenir que sustancias químicas de estas características puedan desviarse hacia actividades ilícitas, además de fortalecer los controles aduaneros y combatir el ingreso y comercialización ilegal de mercancías.

Por ahora, la información oficial no precisa quién era el propietario de la sustancia, su destino ni si hay personas capturadas por este procedimiento.

La institución invitó a la ciudadanía a denunciar posibles actividades de contrabando a través de la línea 159 o del WhatsApp 3213942169.