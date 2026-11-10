Republicanos cierran investigación sobre Epstein y descartan implicación de Trump

Los republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos dieron por terminada su investigación sobre la red de explotación sexual de Jeffrey Epstein y concluyeron que no encontraron pruebas de que el presidente Donald Trump estuviera implicado en esos delitos.

El resultado quedó consignado en un informe de 136 páginas, publicado este martes después de 15 meses de trabajo. En el documento, los republicanos cuestionan que los congresistas demócratas concentraran buena parte de sus esfuerzos en buscar posibles vínculos entre Trump y Epstein, en lugar de examinar las fallas institucionales que permitieron que los abusos se prolongaran durante años.

El presidente del comité, James Comer, señaló que Epstein pudo actuar durante tanto tiempo gracias a sus conexiones con personas poderosas y a un sistema de justicia que falló repetidamente a las víctimas.

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El informe también reconoce errores de las autoridades policiales y de los fiscales federales en el manejo del caso. Además, cuestiona la manera en que el Departamento de Justicia comunicó la publicación de los archivos relacionados con el empresario.

¿Por qué los demócratas cuestionan el informe?

Las conclusiones republicanas contrastan con las denuncias que han planteado los congresistas demócratas, quienes consideran que todavía hay preguntas sin resolver sobre la relación entre Trump y Epstein.

El pasado 26 de octubre, integrantes demócratas del Comité Judicial de la Cámara publicaron un documento de más de 50 páginas en el que solicitaron nombrar un fiscal especial para investigar los posibles vínculos del mandatario con el empresario.

Ese informe sostiene que Trump habría participado en los abusos cometidos por Epstein contra mujeres jóvenes a mediados y finales de la década de 1990. También recoge los señalamientos de cinco mujeres que lo han acusado de violación o agresión sexual en presencia o compañía de Epstein. Estas acusaciones no constituyen, por sí mismas, hechos judicialmente probados.

Los demócratas también cuestionan la actuación del Departamento de Justicia y plantean que pudo existir un intento de ocultar información relacionada con el caso.

La investigación podría continuar en enero

Aunque los republicanos dieron por concluida su investigación, los demócratas tienen previsto retomar el asunto en el próximo Congreso, que comenzará sus sesiones en enero y en el que esperan contar con mayoría en la Cámara de Representantes.

Ese cambio de fuerzas políticas podría abrir la puerta a nuevas citaciones, solicitudes de documentos y otras actuaciones para esclarecer los posibles vínculos de Trump con Epstein.

Por ahora, los dos partidos mantienen posiciones enfrentadas: los republicanos aseguran que su investigación no encontró pruebas contra el presidente, mientras los demócratas insisten en que las acusaciones requieren una revisión independiente.