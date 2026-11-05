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“Un aparato para delinquir”: Ferreira por desvío de USD 850 millones de fondos públicos a Ueno Bank

En entrevista con 6AM W, el exministro de Hacienda durante el gobierno de Federico Franco, Manuel Ferreira Brusquetti, se refirió al cierre de Ueno Bank debido a presuntas irregularidades financieras, un hecho que ha colocado al presidente, Santiago Peña, a las puertas de un juicio político.

El exministro calificó la estructura financiera como “un aparato que se hizo para delinquir. Se robaron un banco. Esta es la forma moderna de robar un banco”.

Según Ferreira, la maniobra consistió en extraer el dinero del Estado con miembros del Poder Ejecutivo y presuntamente el propio presidente Peña. El banco gastó sumas millonarias en publicidad para atraer clientes y otorgó créditos a empresas vinculadas.

El exfuncionario denunció la complicidad de las autoridades del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos. Explicó que, “mientras la legislación vigente solo permitía a la entidad otorgar créditos de hasta 80 millones de dólares, el monto detectado hasta el momento asciende a los 628 millones de dólares”.

Recordó que, aunque Peña fue accionista del banco hasta mediados del año pasado, las instrucciones para desviar los recursos continuaron vigentes: “Hoy hay comprometidos alrededor de 850 millones de dólares de fondos públicos dentro de la entidad”.

Por otro lado, Ferreira desmintió los rumores sobre un posible “corralito” financiero similar al episodio argentino. “Acá no hay un corralito... Acá lo que se hizo es un proceso de inicio de resolución según la ley 2334. Esto es la terminación de la vida del banco”, dijo.

En la misma línea, detalló que el banco “se mató el martes” y se ha activado un fondo de garantía de depósitos con recursos suficientes para cubrir a los ahorristas.

Juicio político contra Santiago Peña

El Partido Colorado de Paraguay respaldó este jueves el juicio político contra el presidente Peña, a raíz de la intervención del privado Ueno Bank. Por su parte, el presidente del Congreso, Basilio Núñez, pidió la renuncia de Peña o, en su defecto, dijo que acompañarán el juicio político contra el mandatario para “reordenar la institucionalidad de la República y proteger a los ahorristas”, al tiempo que aseguró que no estarán del lado del “despojo de los fondos públicos, privados, de los ahorristas y de los jubilados”.

Peña ha sido vinculado con Ueno Bank, debido a que tenía acciones en Ueno Holding, el conglomerado que agrupa a la desaparecida institución bancaria, pero el presidente de esa entidad, Juan Manuel Gustale -actualmente detenido-, ha dicho que no tenía nexo alguno.

Escuche la entrevista completa en 6AM W:

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