“Existe más presencia del sector privado, que del Gobierno”: Geyson Copete sobre Fondo Milagro

Para los micrófonos de 6AM W, pasó Geyson Copete, el Alcalde de La Unión Panamericana, un municipio del Chocó, que fue fuertemente afectado por el terremoto del pasado 10 de agosto y que a hoy, se conmemoran tres meses de la tragedia. El alcalde se refirió al Fondo Milagro y sus recursos.

“Pues la verdad que tengo que manifestar que el Fondo Milagro todavía no ha hecho un aterrizaje en el municipio de Unión Panamericana. Nosotros, al día de hoy, lo único que hemos recibido del Gobierno Nacional es el apoyo, a arrendamientos para 100 familias de más de 633 que tenemos, damnificadas” Afirmó Copete

Puntualizó adicionalmente, que durante estos 3 meses, ha habido más presencia del sector privado que del Gobierno Nacional, además manifiesta que existen muchas edificaciones en riesgo de caerse y no tienen cómo demoler o recoger escombros puesto que no tienen ni la infraestructura, ni la maquinaria correspondiente para hacerlo, “pues lo hablo a nivel horizontal de nuestro amado municipio, son exactamente 681 familias afectadas en el municipio”.

Relación Gobierno Nacional con los municipios afectados

“Yo creo que tengo que ser honesto que la única reacción frente a reconstrucción que hemos tenido ha sido un anuncio de la gobernación del departamento del Chocó en la reconstrucción de 25 viviendas en el corregimiento de Salero y que la administración se tomó la tarea de conseguir el lote”.

Además, hizo un llamado al Gobierno y al país que los escuche “cuando uno pierde una vivienda pierde el esfuerzo de todos sus años de vida, de todos sus sacrificios y nuestro municipio es un municipio que es netamente minero, que la gente es de escasos recursos, somos un municipio pobre y que el ejercicio de la minería es una actividad que es muy dura” Aseguró Geyson.

Afirmó también que perder el principal ingreso del municipio de golpe no se puede recuperar tan fácil, y que también les puedan dejar claridad en la reconstrucción de las ánimas, el asiento y algo de vivienda, y la reconstrucción de las viviendas del corregimiento.

Enfatizó que “no tenemos la capacidad de hacer una reconstrucción de más de trescientas viviendas que se necesitan en el ente territorial”.

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