Protesta de la UPTC contra visita de De La Espriella terminó con intervención de la Policía en Tunja

Cerca de 200 estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) se manifestaron este lunes en inmediaciones de la Cámara de Comercio de Tunja, para expresar su rechazo a la visita del presidente Abelardo De La Espriella al departamento de Boyacá. Con arengas y carteles, cuestionaron la presencia del mandatario en la capital boyacense y lanzaron consignas en su contra.

La protesta comenzó minutos antes del Consejo de Gobierno Ampliado y de Seguridad que encabezó el presidente junto al gobernador Carlos Amaya y alcaldes de los 123 municipios del departamento. Sin embargo, después de aproximadamente diez minutos de concentración, unidades de la Policía Nacional, pertenecientes a la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), intervinieron para dispersar a los manifestantes y alejarlos del escenario del encuentro.

Durante el procedimiento se utilizaron dispositivos de aturdimiento, lo que provocó enfrentamientos entre algunos estudiantes y los uniformados. Los manifestantes se replegaron cerca de 50 metros hacia uno de los accesos de la universidad, donde continúan expresando su rechazo a la visita presidencial. En medio de la jornada también se evidenció la captura de una persona.

En horas de la tarde, los estudiantes permanecieron en inmediaciones de la Cámara de Comercio y realizaron un sancocho mientras esperaban la salida del presidente Abelardo De La Espriella. La manifestación estuvo acompañada de un amplio dispositivo de seguridad de la Policía y el Ejército en los alrededores del lugar.

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