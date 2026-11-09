Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

09 nov 2026 Actualizado 21:00

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Tunja

Protesta de la UPTC contra visita de De La Espriella terminó con intervención de la Policía en Tunja

Cerca de 200 estudiantes se manifestaron en Tunja y la Policía intervino para dispersar la protesta.

Protesta de la UPTC contra visita de De La Espriella terminó con intervención de la Policía en Tunja

Protesta de la UPTC contra visita de De La Espriella terminó con intervención de la Policía en Tunja

Protesta de la UPTC contra visita de De La Espriella terminó con intervención de la Policía en Tunja

Sebastián Olmos

Tunja
Añadir Caracol Radio en Google

Cerca de 200 estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) se manifestaron este lunes en inmediaciones de la Cámara de Comercio de Tunja, para expresar su rechazo a la visita del presidente Abelardo De La Espriella al departamento de Boyacá. Con arengas y carteles, cuestionaron la presencia del mandatario en la capital boyacense y lanzaron consignas en su contra.

La protesta comenzó minutos antes del Consejo de Gobierno Ampliado y de Seguridad que encabezó el presidente junto al gobernador Carlos Amaya y alcaldes de los 123 municipios del departamento. Sin embargo, después de aproximadamente diez minutos de concentración, unidades de la Policía Nacional, pertenecientes a la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), intervinieron para dispersar a los manifestantes y alejarlos del escenario del encuentro.

Durante el procedimiento se utilizaron dispositivos de aturdimiento, lo que provocó enfrentamientos entre algunos estudiantes y los uniformados. Los manifestantes se replegaron cerca de 50 metros hacia uno de los accesos de la universidad, donde continúan expresando su rechazo a la visita presidencial. En medio de la jornada también se evidenció la captura de una persona.

En horas de la tarde, los estudiantes permanecieron en inmediaciones de la Cámara de Comercio y realizaron un sancocho mientras esperaban la salida del presidente Abelardo De La Espriella. La manifestación estuvo acompañada de un amplio dispositivo de seguridad de la Policía y el Ejército en los alrededores del lugar.

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado