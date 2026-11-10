El Presidente anunció inversiones por $910.181 millones para Boyacá entre vías, salud y agropecuario

Los compromisos incluyen recursos para hospitales, infraestructura educativa, vivienda, deporte y estudios para evaluar la construcción de un aeropuerto en Villa de Leyva.

Tunja

Durante su visita a Tunja, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció compromisos de inversión para Boyacá en diferentes sectores, entre ellos una destinación de 630.000 millones de pesos para proyectos viales durante 2027. El anuncio se realizó en el encuentro denominado Milagro de las Regiones, que reunió al Gobierno Nacional, la Gobernación y los alcaldes de los 123 municipios del departamento.

“Vamos a destinar, y esto no es una promesa, es un compromiso, en vías para el departamento de Boyacá en el próximo año, 2027, 630.000 millones de pesos para corredores del departamento y abriremos a los 123 municipios la posibilidad de participar en los Caminos del Tigre. Vamos a hacer esos Caminos del Tigre en los 123 municipios”, afirmó.

De acuerdo con De la Espriella, este programa funcionará mediante proyectos asociativos entre la Nación, los municipios, las comunidades y los empresarios de la región. Además, señaló que estará bajo la dirección del director de Invías, Juan Camilo Ostos Romero, a quien identificó como un hijo de esta tierra.

Dentro de los compromisos viales, el presidente anunció que el corredor Tibaná–Chinavita–Garagoa–Las Juntas será incluido en el Plan Nacional de Desarrollo y que se gestionará su financiación. “Ustedes saben que esa es una vía que es un corredor fundamental para interconectar todo el departamento de Boyacá”, manifestó.

También aseguró que ordenó destrabar y priorizar recursos de regalías para otro corredor vial del departamento, aunque durante su intervención los nombres de los tramos mencionados no fueron suficientemente claros. Sobre las dificultades económicas del país, reconoció que existe una situación fiscal compleja, pero insistió en que hay voluntad política para atender las necesidades de Boyacá.

“Existe toda la voluntad para resarcir ese olvido histórico del centralismo con un departamento que se lo merece absolutamente todo”, expresó.

Otro de los anuncios estuvo relacionado con la posibilidad de construir un aeropuerto en Villa de Leyva. El mandatario aseguró que ordenó a la Aeronáutica Civil adelantar un estudio de prefactibilidad para evaluar esta iniciativa y anunció que buscará incluir el proyecto en el Plan Nacional de Desarrollo.

“Villa de Leyva tiene la mitad de visitantes que Medellín y no tiene un aeropuerto. Pues vamos a incluir ese aeropuerto en el Plan Nacional de Desarrollo porque Villa de Leyva es nuestro San Miguel de Allende. Yo creo que es una joya que está subexplotada y que tenemos que dar a conocer a todo el país y al mundo”, afirmó.

En materia de salud, De la Espriella anunció el giro de 25.681 millones de pesos para la Unidad Materno Infantil del Hospital Universitario San Rafael de Tunja y otros 2.200 millones para el Hospital de Miraflores. Frente a la ejecución de estos recursos, aseguró que realizará seguimiento directo a las obras.

“Yo mismo voy a verificar cada obra, yo mismo voy a verificar que esa plata se convierta en obra y no voy a aceptar ni siquiera un cuento sobre corrupción”, advirtió.

En educación, el presidente anunció inversiones para infraestructura escolar en 19 municipios y la recuperación de la Institución Educativa San Marcos de Muzo, que resultó afectada por el terremoto. También se refirió a la terminación de 1.421 mejoramientos de vivienda que están pendientes, el impulso a la PTAR de Tunja, la continuidad del acueducto rural de Moniquirá y la titulación de predios para las familias.

Para el sector agropecuario, anunció una destinación de 250.000 millones de pesos durante 2027, principalmente para incentivos y subsidios agropecuarios, créditos, seguros climáticos, sistemas de riego y protección frente a las variaciones de precios, teniendo en cuenta la llegada del fenómeno de El Niño.

“Vamos a destinar 250.000 millones para el próximo año, cuando más duro va a estar el fenómeno de El Niño, precisamente para incentivos y subsidios agropecuarios con crédito, seguros climáticos, riego y protección frente a las variaciones de precios”, señaló.

El mandatario agregó que se fortalecerá la cadena láctea y los distritos de riego, y aseguró que el Gobierno atenderá las solicitudes de los municipios productores de leche para contribuir a la estabilización de sus ingresos.

En minería y energía, anunció acompañamiento a 29 proyectos de formalización minera, el impulso a iniciativas de gas rural y el desarrollo de tres granjas solares. Asimismo, indicó que para 2027 se asignarán 2.300 millones de pesos para fortalecer el desarrollo social a través del deporte.

Finalmente, se refirió a los problemas de conectividad que enfrentan varios municipios apartados del departamento y aseguró que solicitó a la ministra de Comunicaciones convocar a los operadores para buscar soluciones.

“No puede ser que se queden con la carne en las grandes ciudades y en los pueblos pequeños y apartados entonces no haya servicio, no haya conectividad. Nos tienen que prestar el servicio completo y esa es la obligación de esos concesionarios”, sostuvo.