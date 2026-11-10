Ejército Nacional abrió inscripciones para bachilleres: lista de requisitos y bonificación mensual

Imagen referencia de soldados del Ejército Nacional / Foto: GettyImages / NurPhoto

La Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá, EMSUB, ubicada en el Fuerte Militar de Tolemaida, en Nilo, Cundinamarca, abrió sus inscripciones para jóvenes que deseen iniciar su carrera militar y quieran acceder a los beneficios de las instituciones.

Este programa de formación militar y tecnológica combina instrucción moral, psicológica, física, técnica y táctica orientada al liderazgo, la conducción de unidades y el apoyo a las operaciones militares.

Curso de Suboficial de Arma

Según explicó el Ejército Nacional, el curso para convertirse en suboficial tiene una duración de dos años y articula la preparación militar con la formación tecnológica en Entrenamiento y Gestión Militar y una de las cuatro tecnologías complementarias que ofrece la institución:

Criminalística de Campo Logística Militar Derechos Humanos Derecho Internacional Humanitario o Gestión Pública

Al finalizar el proceso, se obtiene el grado de suboficial del Ejército Nacional y una doble titulación tecnológica.

Ahora bien, durante el proceso de formación, los estudiantes reciben un apoyo económico mensual de $361.000, que incluye alojamiento, alimentación y dotación. También podrán acceder a la matrícula cero, según su calificación del Sisbén.

Los valores de equipo, lavandería y vacunación serán publicados por la Escuela a través de sus canales oficiales y deben consultarse antes de iniciar el proceso de admisión.

Al finalizar su formación, obtienen el grado de suboficial y se integran laboralmente al Ejército Nacional. Conviene mencionar que el beneficio de matrícula cero cubre el costo del semestre, pero el beneficiario deberá asumir otros gastos: inscripción ($131.700), exámenes médicos ($900.000) y pruebas de confiabilidad y psicométricas ($235.000).

Requisitos para aplicar a la convocatoria

Los jóvenes interesados en aplicar deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser colombiano de nacimiento.

Bachilleres con registro académico.

Edad mínima: 17 años y seis meses; edad máxima: 23 años y seis meses al momento del ingreso a la EMSUB.

Haber presentado examen de Estado de la educación media prueba SABER 11 (ICFES), puntaje promedio 41 % del total de sus materias.

Saber nadar (certificado de natación)

No registrar antecedentes disciplinarios, fiscales ni judiciales.

Evaluación Cultura Física Escuelas de Formación y capacitación.

Estar apto psicofísicamente de acuerdo con los parámetros establecidos en la ficha médica por parte de la DISAN.

Raza y credo no discriminan a los aspirantes para su ingreso.

Si el aspirante ha pertenecido a una Escuela de formación, no haber sido retirado por mala conducta, ni haber sido reportado por el sistema de Medicina Laboral.

Realizar el proceso en la página Incorpórese del Ejército o en los distritos militares del país.

Hay que tener en cuenta que la selección incluye pruebas psicométricas, psicológicas, médicas y físicas, entrevista, visita domiciliaria y prueba de poligrafía.

¿Cómo inscribirse en el Ejército?

Ingresar a la página oficial de incorporación del Ejército Nacional: www\.incorporese.ejercito.mil.co. Allí, las personas interesadas podrán consultar los requisitos, ubicar al delegado correspondiente a su lugar de residencia y recibir orientación para iniciar el proceso.

En el caso de hacer el trámite, las personas también pueden acercarse al distrito militar más cercano. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 20 de febrero de 2027.

El Ejército Nacional recordó que el proceso de incorporación se realiza directamente a través del personal militar activo designado por la institución, por lo que no requiere intermediarios civiles ni tramitadores externos.

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