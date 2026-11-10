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10 nov 2026 Actualizado 12:45

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Bomberos de Santa Marta fortalecen su capacidad de respuesta con capacitación en México

El curso, organizado por EXAS A&M Engineering TEEX Extension Service, está orientado al desarrollo de conocimientos y habilidades para la intervención en escenarios de emergencia relacionados con estructuras colapsadas.

Bomberos de Santa Marta fortalecen su capacidad de respuesta con capacitación en México/ Bomberos.

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Seis integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Marta (CBVSM) participan en México del curso de Estructuras Colapsadas Nivel I, que se desarrolla del 9 al 13 de noviembre en las instalaciones de la escuela UNCA Internacional.

La delegación está conformada por el cabo Nilson Cantillo y los bomberos Marlon Becerra, Katherine Campo, Fray Luis Mendinueta, Aixa Orozco y Luis Padilla, quienes representarán a la institución en este proceso de formación especializada.

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El curso, organizado por EXAS A&M Engineering TEEX Extension Service, está orientado al desarrollo de conocimientos y habilidades para la intervención en escenarios de emergencia relacionados con estructuras colapsadas, mediante procedimientos técnicos que permitan mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de alta complejidad.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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