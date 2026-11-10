Bomberos de Santa Marta fortalecen su capacidad de respuesta con capacitación en México/ Bomberos.

Santa Marta

Seis integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Marta (CBVSM) participan en México del curso de Estructuras Colapsadas Nivel I, que se desarrolla del 9 al 13 de noviembre en las instalaciones de la escuela UNCA Internacional.

La delegación está conformada por el cabo Nilson Cantillo y los bomberos Marlon Becerra, Katherine Campo, Fray Luis Mendinueta, Aixa Orozco y Luis Padilla, quienes representarán a la institución en este proceso de formación especializada.

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El curso, organizado por EXAS A&M Engineering TEEX Extension Service, está orientado al desarrollo de conocimientos y habilidades para la intervención en escenarios de emergencia relacionados con estructuras colapsadas, mediante procedimientos técnicos que permitan mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de alta complejidad.