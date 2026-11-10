Boyacá será departamento piloto de un sistema integrado de videovigilancia

El anuncio lo hizo el presidente Abelardo de la Espriella durante el Consejo de Seguridad realizado en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja.

Tunja

La visita del presidente Abelardo de la Espriella a Boyacá dejó importantes compromisos en materia de seguridad. Así lo confirmó la secretaria de Gobierno y Acción Comunal del departamento, Alejandra Pico Gama, quien destacó los resultados del Consejo de Seguridad y la disposición del Gobierno nacional para atender las necesidades del territorio.

La funcionaria señaló que la Gobernación tiene radicados 12 proyectos ante el Ministerio del Interior, por un valor superior a los $62.000 millones, enfocados en tecnología, cámaras de seguridad, infraestructura, estaciones de Policía, movilidad y fortalecimiento del pie de fuerza.

“En materia del Consejo de Seguridad, fue un espacio muy provechoso en donde el señor presidente, toda la cúpula militar, escuchó las necesidades del Departamento. La Gobernación de Boyacá tiene 12 proyectos radicados ante el Ministerio del Interior por más de 62 mil millones de pesos”, aseguró Pico Gama.

Uno de los anuncios destacados fue que Boyacá será el departamento piloto para implementar un sistema integrado de videovigilancia, que permitirá incorporar herramientas tecnológicas a las estrategias de seguridad, convivencia y orden público.

“El Departamento de Boyacá será el departamento piloto de videovigilancia y un sistema integrado que pueda incorporar justamente la tecnología, la seguridad, la convivencia y el orden público”, agregó.

Municipios tendrán proyectos de videovigilancia

Pico Gama expresó que entre los municipios que cuentan con iniciativas de videovigilancia se encuentran Chiquinquirá, Duitama, Guateque, La Capilla y Sogamoso. La apuesta es fortalecer las capacidades institucionales y tecnológicas para prevenir hechos delictivos y mejorar la seguridad ciudadana.

La secretaria también resaltó la importancia del trabajo conjunto entre los gobiernos nacional, departamental y municipal para sacar adelante las iniciativas.

“El señor presidente, el gobernador, los alcaldes han sido muy empáticos en que para gobernar y para llevar progreso a la gente y a las comunidades se necesita articulación institucional”, dijo la funcionaria.

Finalmente, anunció que se instalarán mesas técnicas entre la Gobernación, las alcaldías y el Gobierno nacional para avanzar en proyectos estratégicos relacionados con salud, educación, defensa y agro, dando continuidad a los compromisos establecidos durante la visita presidencial.