Villa de Leyva tendría aeropuerto como parte de los proyectos anunciados por el Gobierno nacional

Durante el encuentro con el presidente Abelardo de la Espriella también se gestionaron recursos para vías terciarias, un camión compactador de basuras y proyectos culturales.

Villa de Leyva

El municipio de Villa de Leyva podría contar con un aeropuerto, una iniciativa anunciada durante la reunión del presidente Abelardo de la Espriella con los 123 alcaldes de Boyacá y el gobernador Carlos Amaya, realizada en Tunja. El proyecto busca fortalecer el turismo en el Alto y Bajo Ricaurte y mejorar la conectividad de esta zona del departamento.

El alcalde encargado de Villa de Leyva, Nicolás Méndez, calificó el anuncio como una buena noticia para el municipio y señaló que la apuesta debe estar orientada a consolidar un turismo de calidad, que genere ingresos para la población y no necesariamente un turismo masivo.

“Lo que se quiere es apostarle a un turismo que no sea masivo, sino un turismo de calidad y que le deje recursos e ingresos a nuestro municipio”, manifestó.

Frente a la posible ubicación del aeropuerto, Méndez explicó que todavía no existe un lugar definido, debido a que se deben adelantar los respectivos estudios y diseños de prefactibilidad. Sin embargo, expresó su expectativa de que la iniciativa quede incorporada en el Plan de Desarrollo del Gobierno nacional.

“Seguramente nosotros no alcanzaremos a disfrutar de esta obra, pero sí esperamos dejar este gran legado para Villa de Leyva, que lo merece y lo necesita”, afirmó.

Durante la reunión también se abordaron otras necesidades del municipio, entre ellas la adquisición de un camión compactador de residuos sólidos, la gestión de proyectos viales y el destrabe de algunos procesos ante el Ministerio de Cultura.

El alcalde indicó que Villa de Leyva buscará presentar iniciativas para el mejoramiento de sus vías terciarias, aprovechando las convocatorias de las Rutas del Tigre, previstas para mediados de noviembre.

Méndez también señaló que, aunque no se anunció un presupuesto específico para Villa de Leyva, sí se consolidaron proyectos de alcance departamental que deberán avanzar en mesas técnicas para concretar su ejecución.