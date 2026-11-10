Amaya destaca inversiones por $884.000 millones para Boyacá tras visita presidencial

El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, señaló que la visita del presidente Abelardo de la Espriella fue muy productiva.

Tunja

El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, calificó como productiva la reunión con el presidente Abelardo de la Espriella, en la que se presentaron diferentes proyectos estratégicos para el departamento y se anunciaron inversiones por $884.000 millones, contempladas en el Plan de Desarrollo del Gobierno nacional.

Amaya destacó la disposición del mandatario para escuchar las necesidades de los municipios y trabajar de manera articulada, por encima de las diferencias políticas.

“Bueno, muy satisfecho con la reunión, creo que fue una reunión muy productiva, voluntad del gobierno para escuchar, para atender las voces de los alcaldes, del gobierno departamental y bueno, grandes noticias para el departamento que creo que hay que valorarlas”.

El mandatario indicó que los proyectos presentados son resultado de un trabajo colectivo con los alcaldes y que la Gobernación contrató con la UPTC los estudios y diseños para llevar las iniciativas a fase 3, condición que permite avanzar hacia su ejecución.

Entre las obras destacadas está la vía Tibaná–Chinavita–Garagoa–Las Juntas, para la cual se anunciaron recursos, así como inversiones en el Hospital de Miraflores, instituciones educativas, sedes universitarias y vías rurales. También se contemplan $620.000 millones que ejecutará el Invías el próximo año.

“Son $884.000 millones que asignará el Gobierno en el Plan de Desarrollo, $620.000 millones el próximo año que ejecutará el Invías, los recursos del giro de la Clínica Materno-Infantil, los recursos que se descentralizaban de la vía Buenavista–Cantino–La Vega del Tigre–Muzo, recursos también para el Hospital de Miraflores, para los colegios, para las sedes universitarias”.

El gobernador también resaltó que se ratificó una inversión superior a los $200.000 millones para educación en Boyacá y que cerca del 80 % de las peticiones formuladas al Gobierno nacional fueron atendidas.

Tren, vivienda rural y seguridad, entre los compromisos

Durante el encuentro también se abordaron iniciativas relacionadas con la reactivación del proyecto ferroviario y la construcción de vivienda rural. En materia de seguridad, Amaya señaló que se acordaron compromisos para aumentar el pie de fuerza y fortalecer la presencia institucional en las zonas limítrofes con Arauca y Casanare.

“Hay compromisos muy específicos del presidente de inversiones, de aumento del pie de fuerza y de un trabajo más específico en la frontera con los departamentos de Arauca y Casanare, que son realmente los problemas que tiene de seguridad el departamento”.

Frente a las diferencias que algunos sectores esperaban que marcaran el encuentro, Amaya aseguró que su prioridad es trabajar por Boyacá y sus municipios.

“Agüita valeriana para todos los que apostaban porque hoy hubiera una pelea. Como dije yo al entrar, aquí no encuentran un gobernador para pelear, sino para trabajar de la mano de los alcaldes y el Gobierno nacional, quienquiera que sea”.

Diálogo con estudiantes tras protesta en la UPTC

El mandatario también se refirió a la protesta de los estudiantes de la UPTC registrada durante la visita presidencial. Defendió el derecho constitucional a la manifestación y anunció la convocatoria de una mesa de diálogo con representantes estudiantiles, la Policía y la Defensoría del Pueblo.

Según explicó, un estudiante fue trasladado a un Centro de Traslado por Protección y quedó en libertad a la 1:50 p. m. Aseguró que no hay personas detenidas en el departamento por estos hechos.

“Siempre he sido un gobernador que pide que se use la fuerza hasta que sea el último recurso, que siempre impere el diálogo y vamos a seguir insistiendo en que en Boyacá dialoguemos y que todos tengan garantías de poder protestar como lo establece la Constitución”.

Finalmente, Amaya indicó que se realizarán mesas de trabajo con los ministerios y entidades nacionales para precisar los proyectos de cada municipio. Además, señaló que el presidente regresaría a Boyacá en aproximadamente un mes para participar en un nuevo Consejo de Seguridad y revisar los avances de los compromisos.