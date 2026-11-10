Cámara de Comercio y MinAmbiente acuerdan ruta para conservación del Parque Tayrona

Santa Marta

Como parte de la Mesa de Reactivación Económica del Corredor Tayrona y de la Agenda por el Desarrollo y la Competitividad de Santa Marta y el Magdalena 2026–2030, la Cámara de Comercio junto a gremios y empresarios, sostuvieron un encuentro con el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona Hincapié y la Directora de Parques Nacionales Naturales, Sandra Bessudo Lion, para avanzar en el establecimiento de un marco de articulación interinstitucional para formular e impulsar un Plan de Acción para el Parque Nacional Natural Tayrona y su entorno territorial.

El espacio dio continuidad a dos temas prioritarios definidos en la agenda para este corredor: seguridad y gobernanza del Parque Tayrona. Durante esta sesión se acordó avanzar en un plan de acción con responsables, tiempos definidos y participación territorial, orientado a fortalecer la conservación, la gobernanza y las oportunidades económicas asociadas a un turismo compatible con los objetivos de protección del Parque.

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“Tenemos que lograr que la conservación del Tayrona y el desarrollo sostenible del territorio avancen en la misma dirección. Desde la Cámara de Comercio queremos conectar al sector privado con las comunidades y las instituciones para que esta agenda se traduzca en decisiones construidas desde Santa Marta y, sobre todo, en acciones concretas”, afirmó Carlos Jaramillo Ríos, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena.