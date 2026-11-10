ELN estaría detrás de ataque con explosivos lanzados desde un dron contra batallón en Cartago, Valle

Un ataque con explosivos lanzados desde un dron contra las instalaciones del Batallón Vencedores, en Cartago, norte del Valle del Cauca, dejó un hombre capturado que, al parecer, habría sido contactado por integrantes del ELN para facilitar acciones contra la Fuerza Pública.

El hecho ocurrió el domingo 8 de noviembre, hacia las 5:50 de la tarde, cuando un artefacto explosivo fue lanzado contra la unidad militar. La detonación no dejó personas heridas ni daños materiales.

Tras la explosión, militares y policías desplegaron un operativo que permitió interceptar a un hombre de 22 años en la vía que comunica a Cartago con Ansermanuevo.

El sospechoso intentó escapar y arrojó un maletín hacia una zona boscosa. En su interior encontraron un artefacto explosivo y un dron. También fueron incautados un teléfono celular y una motocicleta.

Según las investigaciones preliminares, el capturado habría sido contactado por integrantes del ELN con presencia en San José del Palmar, Chocó, para transportar y ubicar estos elementos cerca de las instalaciones militares y facilitar nuevos ataques.

Las autoridades investigan su posible participación en la explosión y si otras personas estarían involucradas en la preparación del ataque.

El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o explosivos.