Medellín reúne a 164 compradores internacionales en rueda de negocios para impulsar exportaciones

Medellín

Medellín se convierte en escenario de nuevas oportunidades comerciales para los empresarios de Antioquia con la realización de la Rueda de Negocios Grupo Antioquia Exporta Más, un evento que busca fortalecer las exportaciones del departamento, abrir nuevos mercados y conectar a las empresas locales con potenciales clientes internacionales.

Durante las dos jornadas, que se desarrollarán este martes 10 y miércoles 11 de noviembre en Plaza Mayor, participarán 326 empresas exportadoras o con potencial exportador de Antioquia y 164 compradores internacionales, quienes tendrán la oportunidad de establecer contactos y explorar acuerdos comerciales.

Para este encuentro se encuentran programadas 2.370 citas de negocios con mercados de Norteamérica, Latinoamérica, el Caribe y Europa.

“Cerca del 80% son empresas cuyo valor, cuyo producto es transformado, que tiene valor agregado adicional, y de esas el 30% son lo que llamamos de alto nivel o de alto valor agregado. Eso ayuda a que la canasta exportadora pues sea cada vez más diversificada. Antioquia hoy está exportando cerca de 10 mil millones de dólares”, indicó Fredy Pulgarín Sierra, vicepresidente de Desarrollo Empresarial y Competitividad de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Por su parte, la subsecretaria de Desarrollo Económico, Andrea Montoya destacó el impacto para el sector.

“De verdad reconocemos todo el tema de trabajo que venimos haciendo en cultura exportadora, en cierre de brechas también, todo el tema de sofisticación de productos, que es lo que nos va a generar empresas más competitivas, y también todo el tema de las plataformas que ponemos al servicio de los empresarios en conexiones empresariales”, señaló Montoya.

La rueda de negocios reúne compañías de diferentes sectores económicos, entre ellos agroalimentos, químicos y ciencias de la vida, sistema moda, metalmecánica, servicios de salud, industrias 4.0, industrias creativas y turismo.

Empresas de Antioquia buscan conquistar nuevos mercados internacionales

La rueda de negocios se desarrolla en un contexto de crecimiento del comercio exterior antioqueño.

Antioquia representa el 35 % de las exportaciones nacionales, excluyendo el petróleo y sus derivados, con productos como el oro, el cobre y el banano entre los principales impulsores de su desempeño reciente.

Además, a agosto de 2026, las ventas internacionales del departamento registraron un crecimiento del 41,2 % en valor, sin incluir las exportaciones de oro.

Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial de Antioquia, con una participación del 25,9 %, mientras que países como Italia y Canadá vienen ganando relevancia como destinos para los productos de la región.

Como parte de las estrategias para impulsar la internacionalización empresarial, la Gobernación de Antioquia cuenta con la denominada Turbina de Crédito Exportador, un mecanismo implementado a través del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA).

Este instrumento permite subsidiar parcialmente la tasa de interés de los créditos destinados a actividades de exportación, con el propósito de facilitar el acceso a financiación para micro, pequeñas y medianas empresas.