Claro prestará servicio WiFi de alta densidad en el DAVIarena

Sabaneta, Antioquia

El DAVIarena, el nuevo escenario de entretenimiento de Medellín, contará con una red WiFi de alta capacidad instalada por Claro, que destinó cerca de $2.500 millones a esta infraestructura tecnológica. El servicio estará disponible para los asistentes desde la inauguración del recinto, programada para este sábado 14 de noviembre, con un concierto del cantante colombiano Juanes.

La solución cuenta con conexión a internet por fibra óptica y puntos de acceso distribuidos estratégicamente en diferentes zonas del escenario. La infraestructura está diseñada para facilitar la conectividad durante conciertos, espectáculos y otros eventos con alta concentración de asistentes.

Así funcionará el WiFi del DAVIarena

Los asistentes podrán conectarse a la red mediante un portal cautivo, un sistema que permite ingresar a través de un proceso de acceso. La tecnología busca ofrecer mayor disponibilidad y estabilidad del servicio incluso cuando miles de personas estén conectadas simultáneamente.

Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia, señaló que la inversión representa una apuesta por Medellín y por integrar la conectividad a la experiencia de entretenimiento.

“El entretenimiento hoy también se vive conectado. Nuestra llegada al DAVIarena representa una apuesta por Medellín y por ofrecer experiencias en las que la tecnología esté al servicio de quienes lo visiten. Con una inversión cercana a los $2.500 millones, queremos aportar nuestra infraestructura y capacidad para que quienes lleguen a este escenario puedan conectarse, compartir y disfrutar cada momento”.

Por su parte, Carlos Leguizamón, vicepresidente de Tecnología y Data de BeatHub Entertainment, destacó que la red permitirá que los asistentes compartan sus experiencias en tiempo real.

“Con la llegada de Claro a DAVIarena estamos elevando la experiencia de los asistentes en nuestros eventos. Queremos que los fans puedan vivir experiencias inolvidables y compartir sus momentos favoritos en tiempo real. Por este tipo de tecnologías es que DAVIarena se posiciona a la par de las arenas más emblemáticas del mundo”