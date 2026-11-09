Represa La Copa está en un 40 % de su capacidad y preocupa el abastecimiento de agua en Boyacá

La Gobernación adelanta mesas de trabajo con alcaldías y entidades para evitar captaciones ilegales y priorizar el consumo humano durante la temporada seca de 2027.

Boyacá

La represa La Copa, ubicada en el municipio de Toca, registra actualmente un almacenamiento cercano al 40 % de su capacidad, una situación que genera preocupación ante los efectos del fenómeno de El Niño y la posibilidad de que se intensifique durante el primer trimestre de 2027.

Así lo confirmó José Ubaldo Castro, director de Gestión del Riesgo de Boyacá, quien explicó que las precipitaciones en las zonas donde nacen las quebradas que alimentan este embalse han estado muy por debajo de los registros históricos.

“Esta situación tiene como consecuencia que, en este momento, la represa La Copa tenga almacenado aproximadamente un 40 % de su capacidad”, señaló, quien advirtió que este escenario obliga a fortalecer las acciones de protección del recurso hídrico.

Ante este panorama, la Gobernación de Boyacá adelanta mesas de trabajo con las alcaldías de los municipios de la zona de influencia, Corpoboyacá, Usochicamocha y la Defensoría del Pueblo, entre otras entidades, para establecer compromisos que permitan proteger el agua, evitar captaciones ilegales y controlar su uso inadecuado.

Castro indicó que se busca garantizar el suministro del río Chicamocha durante el periodo más crítico del fenómeno de El Niño. “Entre más agua tenga almacenada la represa La Copa, más días va a poder garantizar el flujo de agua por el río Chicamocha en el primer trimestre del año 2027”, explicó.

El director de Gestión del Riesgo señaló que la prioridad será garantizar el consumo humano, seguido del abastecimiento para las actividades agropecuarias y, posteriormente, para la generación de electricidad y los procesos industriales que dependen del agua del río Chicamocha, entre ellos las operaciones de enfriamiento de las termoeléctricas de Paipa.