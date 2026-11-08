MinAgricultura propuso en la Cumbre Cafetera trabajar sostenibilidad y transformación

El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond Baquero llegó a la nonagésima Cumbre Cafetera en Cartagena organizada por la Asociación Nacional de Comercio Exterior (@AnaldexColombia) y la Asociación Nacional de Exportadores de Café de Colombia (@asoexport) con una apuesta contundente: Trabajar en la sostenibilidad, transformación, innovación, tecnología competitividad y liderazgo, pensando en la producción del mañana y garantizando la existencia de productores capaces de seguir produciendo café de calidad en un mundo cada vez más difícil.

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Durante su intervención el ministro Dangond Baquero hizo un llamado a los participantes a construir juntos el futuro del café “porque la relación entre productores y compradores tiene que evolucionar. Tenemos que dejar atrás la lógica tradicional de compradores y vendedores y avanzar hacia una nueva lógica ser socios estratégicos para, innovar, invertir, enfrentar el cambio climático y garantizar la oferta futura que demandan los mercados, porque la pregunta ya no es cuánto café necesitan comprar este año sino ¿Quién producirá el café en 20 años?”. dijo.

Así mismo, llamó a los productores, exportadores, industriales, tostadores, comercializadores, inversionistas y líderes de la caficultura, a una discusión más allá de las marcas y tendencias y a centrarse en la realidad, en el incremento de los costos de producción y en la escasez de mano de obra que afronta el sector y que obliga, a “a tomar decisiones ahora”.

También enfatizó en la amenaza que enfrentan los cultivadores del grano, de perder su capacidad económica para seguir produciendo. No obstante, los instó a unirse en una “gran transformación cafetera” a través de cinco pilares: ciencia, tecnología, calidad diferenciada, adaptación climática y rentabilidad.

“Necesitamos variedades más productivas, más resistentes y mejor adaptadas al cambio climático, reducir costos y aumentar productividad. No basta con ser buenos, debemos ser excepcionales porque la sostenibilidad ya no es una opción, es una condición de supervivencia, porque ninguna actividad económica tiene futuro si no genera rentabilidad para quien produce”, aseguró el ministro.

Adicionalmente, exaltó las bondades del producto nacional, construido y fortalecido durante generaciones, y lo destacó como uno de los principales activos reputacionales del sector agropecuario.

Asimismo, resaltó la responsabilidad histórica de proteger su futuro y proyectarlo hacia nuevas oportunidades de desarrollo, mediante la apuesta por bioproductos, biofertilizantes y nuevas industrias que generen empleo rural.

En este camino, señaló que la sostenibilidad representa una oportunidad para fortalecer el crecimiento económico de los productores del mañana.

Finalmente, hizo un llamado a gobiernos, productores, exportadores, inversionistas, comercializadores y a la industria en general, a liderar una nueva era del café mundial sembrando hoy el café del futuro.