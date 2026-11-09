La Orquesta Sinfónica de la UNAB cerrará su temporada 2026 en Bucaramanga, Santander

La propuesta musical estará bajo la dirección del maestro invitado Eduardo Carrizosa y reunirá obras de tres compositores representativos del repertorio sinfónico: Wolfgang Amadeus Mozart, Piotr Ilich Tchaikovsky y Juan Crisóstomo de Arriaga.

El concepto de ‘Historias cruzadas’ parte de la admiración que Tchaikovsky sentía por Mozart y de la influencia que encontró en sus composiciones. A partir de esto, la agrupación plantea un recorrido por diferentes épocas, como parte del último programa de su temporada 2026.

Vladimir Quesada, Director del programa de Música de la UNAB, explicó “El concierto contará con la participación de dos solistas invitados como invitada nacional a la arpista Viviana Ordóñez de la Sinfónica Nacional de Colombia y de la Orquesta Sinfónica UNAB tendremos como flautista invitado al maestro Santiago Sierra. Cerraremos estos dos conciertos con la Fantasía de Romeo y Julieta, que es un poema sinfónico de Tchaikovsky.

Repertorio del evento:

La obra Los esclavos felices , la obertura de Juan Crisóstomo de Arriaga, considerado el Mozart español.

, la obertura de Juan Crisóstomo de Arriaga, considerado el Mozart español. El concierto para flauta y arpa en Do mayor de Wolfgang Amadeus Mozart y Tchaikovsky.

La primera presentación será el martes 10 de noviembre, a las 7:00 de la noche, en el Auditorio Luis A. Calvo de la Universidad Industrial de Santander (UIS).

El segundo encuentro musical se realizará el miércoles 11 de noviembre, a las 7:30 de la noche, en el Teatro Santander.

Las dos funciones tendrán entrada libre y gratuita con registro previo por medio de los links autorizados por la Universidad Industrial de Santander y El Teatro Santander. La Orquesta Sinfónica de la UNAB retomara sus actividades el próximo año 2027 para el mes de marzo con nuevos invitados nacionales y nuevas experiencias.