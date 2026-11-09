Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

09 nov 2026 Actualizado 16:20

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bucaramanga

Hugo Santander, él escritor santandereano, presenta su nueva novela: ‘Los límites de la eternidad’

El escritor santandereano presentará su obra el próximo jueves 12 de noviembre en la Casa de Bolívar, en Bucaramanga y viernes 13 en la Biblioteca Pública Gabriel Turbay.

Angie Liceth Chacon Sanmiguel

Bucaramanga
Añadir Caracol Radio en Google

El lanzamiento de ‘Los límites de la eternidad’ se realizará el jueves 12 de noviembre, a las 5:00 de la tarde, en la Casa de Bolívar y el viernes 13, a las 6:30 p.m en la Biblioteca Pública Gabriel Turbay.

La entrada será gratuita y estará abierta a todo público. Durante la presentación, los asistentes podrán adquirir el libro por un valor de $40.000.

Hugo Santander, autor de la novela, explicó “Es una historia de unos sicarios que han logrado la paz, después de un proceso de reinserción y se han vuelto ciudadanos normales, pero realmente siguen delinquiendo y siguen siendo presos de la brujería que se llaman niños en cruz que fueron muy populares en la guerrilla y los paramilitares en la gente violenta de este país”.

Lea también: Aumenta a 22 el número de militares heridos que están siendo atendidos en Santander

A través de esta historia, el autor también incorpora referencias a episodios de la historia colombiana, así como elementos de la memoria y la tradición de Bucaramanga, entre ellos: la matanza del de la la masacre del del estadio Alfonso López en los 70, la toma de de la embajada de la República Dominicana y la culebra pico de oro.

Como parte de las actividades en los dos encuentros el escritor ofrecerá un conversatorio en sus dos días de prestaciones sobre la metafísica y la eternidad.

Además, el autor anunció que realizará encuentros virtuales a través de sus redes sociales para conversar con los lectores sobre los temas que aborda la novela.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado