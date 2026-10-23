Lluvias permitieron llegar a cota 416 en Hidroituango: alcanzaría la meta en noviembre

En medio de la alerta por el fenómeno de El Niño, EPM confirmó que el embalse de Hidroituango alcanzó la cota 416, gracias al aumento de los caudales del río Cauca, alimentados por las lluvias registradas durante los últimos días.

EPM indicó que aunque en Antioquia se han presentado períodos de pocas precipitaciones, las lluvias en departamentos como Cauca y Valle del Cauca han contribuido al incremento del caudal del río que abastece la central hidroeléctrica.

De acuerdo con el gerente Jhon Maya Salazar, estas condiciones han permitido una recuperación progresiva del nivel del embalse, que pasó de la cota 408 a la 416, y están solo a cuatro metros de llegar a la meta de 420.

“Nos ha ido bien, ha habido un muy buen manejo por parte de la gente de generación, de operación. Seguimos con todo el trabajo y nosotros habíamos puesto que octubre, noviembre era cuando llegábamos, o sea, ya nos faltan cuatro metricos”, señaló Maya.

EPM indicó que el aumento del nivel del agua debe realizarse de manera gradual para garantizar la seguridad de la infraestructura. El procedimiento contempla incrementos aproximados de entre 40 y 50 centímetros diarios, acompañados de mediciones que permitan verificar el comportamiento de la presa.

El gerente reiteró que EPM mantiene la proyección de llegar a la cota 420 a finales de noviembre o incluso antes, dependiendo del comportamiento de las lluvias y de los caudales que continúen ingresando al embalse.

En cuanto a la generación de energía, EPM explicó que el aumento del nivel del agua ha permitido mejorar las condiciones de operación de Hidroituango, indicando que en la actualidad la hidroeléctrica opera con las cuatro turbinas, en toda capacidad.