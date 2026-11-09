FIFPRO anunció el World 11 de 2026: Messi regresó y Harry Kane quedó afuera

La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) dio a conocer este lunes el World 11 masculino de 2026, el equipo ideal de la temporada, elegido exclusivamente por jugadores profesionales.

En esta edición participaron 19.806 futbolistas de 73 países, quienes votaron por los compañeros que consideraron más destacados durante el último año.

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Uno de los principales focos estuvo en la elección de los delanteros. Kylian Mbappé encabezó las votaciones con el 46%, seguido por Lamine Yamal, que obtuvo el 37,4%. Lionel Messi ocupó el tercer lugar con el 29,5%, mientras que Erling Haaland consiguió el 28,4%. Los cuatro fueron seleccionados para integrar el ataque del once ideal.

El Balón de Oro, por fuera de los 11

La principal ausencia fue la de Harry Kane. El delantero inglés recibió el 27,6% de los votos y terminó en la quinta posición, apenas 0,8 puntos porcentuales por debajo de Haaland. De esta manera, pese a su reconocimiento individual durante el año, no consiguió un lugar en el equipo elegido por sus colegas.

La elección también dejó dos datos destacados. Messi regresó al World 11, por primera vez desde 2023 y amplió su récord histórico a 18 apariciones. Por su parte, Lamine Yamal se convirtió en el primer futbolista en ser seleccionado dos veces para este equipo antes de cumplir los 20 años.

Conozca el once ideal del año 2026:

Arquero

David Raya / Arsenal - España / 51.9%

Defensas

Achraf Hakimi / PSG - Marruecos / 40.9%

/ PSG - Marruecos / Pau Cubarsi / Barcelona - España / 26.8%

/ Barcelona - España / Nuno Mendes / PSG - Portugal / 25.5%

Mediocampistas

Rodri / Man City - Barcelona - España / 33.4%

/ Man City - Barcelona - España / Jude Bellingham / Real Madrid - Inglaterra / 31.3%

/ Real Madrid - Inglaterra / Vitinha / PSG - Portugal / 28.2%

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