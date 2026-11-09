“La mitad de población está extorsionando, robando y asesinando a la otra mitad”: Habitante de Toro

Roger Carvajal, habitante de Toro, habló en 6AM W de Caracol Radio sobre la situación de orden público que, según afirma, atraviesa el municipio de Toro, Valle del Cauca y otras localidades de la región.

Carvajal creó la página de Facebook ‘Firmes por Toro’, una iniciativa que busca dar voz a las personas que han sido víctimas de extorsiones, robos de propiedades y homicidios. Según explicó, su propósito es terminar con lo que denomina “la espiral del silencio” y permitir que la comunidad pueda denunciar sin miedo.

Aseguró que también ha sido víctima directa de la violencia, según contó, ha sufrido cuatro ataques en su contra y familiares cercanos. Además, señaló que varias familias que habitaban viviendas de su propiedad tuvieron que abandonar los inmuebles por las amenazas.

Uno de los aspectos que más le genera preocupación a Carvajal es el alcance de las extorsiones, que, según indicó, no distinguen entre comerciantes y trabajadores informales. Iincluso, mencionó que a vendedores de arepas les estarían exigiendo pagos diarios de hasta 5.000 pesos para permitirles trabajar.

“Es increíble que la mitad de la población está extorsionando, robando y asesinando a la otra mitad de la población. En esas dimensiones están las cosas”, afirmó. También sostuvo que quienes se niegan a pagar las llamadas vacunas terminan siendo amenazados.

Sobre el funcionamiento de estas estructuras, Carvajal señaló que existirían alianzas entre diferentes organizaciones delincuenciales, entre ellas Los Flacos, Nueva Generación y el Clan del Golfo, con presencia e influencia en municipios como Toro, La Unión, Roldanillo, Zarzal y Cartago.

Por otro lado, hizo señalamientos sobre una posible relación entre grupos delincuenciales y autoridades municipales. Según su versión, algunas estructuras habrían buscado tener influencia en las administraciones locales para garantizar su operación.

“Si a mí me diera miedo, la verdad no me pondría en esta”, dijo, afirmando que continúa publicando información sobre la situación de seguridad en la región.

Finalmente, hizo un llamado al presidente Abelardo de la Espriella y al ministro de Defensa para que presten atención a la situación del norte del Valle y adopten medidas frente a la violencia que, según denunció, afecta a sus habitantes.