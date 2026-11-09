“La fiscal Patiño estaba en campaña para la Corte Suprema”: Luis Fernando Velasco sobre su detención

El exministro del Interior Luis Fernando Velasco pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y se refirió a la detención domiciliaria que enfrentó por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Durante la entrevista, cuestionó la actuación de la fiscal María Cristina Patiño, quien solicitó la medida de aseguramiento en su contra, y aseguró que su decisión habría estado relacionada con sus aspiraciones de llegar a la Corte Suprema de Justicia.

“La doctora Patiño estaba en campaña para la Corte Suprema”, afirmó Velasco al recordar que el 18 de diciembre del año pasado, cuando estaba próxima la vacancia judicial, la fiscal solicitó ante la magistrada Aura Rosero, del Tribunal Superior de Bogotá, que le impusieran detención domiciliaria.

Según el exministro, la solicitud se sustentó en testimonios y registros audiovisuales que, a su juicio, no demostraban la comisión de delitos. Entre esos elementos mencionó videos suyos ingresando al Ministerio del Interior y participando en reuniones oficiales.

Velasco aseguró que posteriormente la Corte Suprema de Justicia, mediante una sentencia de tutela, llamó la atención sobre la decisión judicial y advirtió vulneraciones de derechos. También señaló que, 11 meses después, el Tribunal concluyó que él y otros procesados no debieron permanecer privados de la libertad.

“Cuando ella pidió la domiciliaria, en una decisión que nadie entiende judicialmente, la doctora Patiño, en plena campaña para la Corte, dice: ‘No quiero que me recuerden como la fiscal de hierro’, pero, señores exministros, se van para la cárcel. La Corte le llama la atención”, sostuvo.

El exministro también relacionó sus cuestionamientos con el pasado de la fiscal Patiño, quien fue magistrada auxiliar de Leonidas Bustos, expresidente de la Corte Suprema señalado en el escándalo del cartel de la toga.

En ese contexto, cuestionó que Patiño hubiera negociado el principio de oportunidad de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, con Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción condenado por el cartel de la toga y quien, según Velasco, actualmente es abogado de Pinilla.

Velasco dice que presentará sus pruebas en el juicio

Durante la conversación con Julio Sánchez Cristo, el exministro fue consultado sobre las pruebas que, según él, demostrarían la existencia de una banda criminal que llegó a la UNGRD para saquear sus recursos y que habría buscado cómplices dentro y fuera del Gobierno.

Velasco respondió que no revelará esos elementos públicamente porque su escenario para presentarlos será el juicio en su contra.

“Las pruebas son las que soltaré en la Corte, en mi juicio. No me pida que suelte los elementos que tengo”, manifestó.

El exfuncionario insistió en que todavía existen hechos relacionados con la contratación de la entidad que, según su versión, no han sido investigados a profundidad y aseguró que su intención ahora es concentrarse en demostrar su inocencia.

Su defensa, de acuerdo con lo señalado, prevé presentar las pruebas en febrero de 2027.